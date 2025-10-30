La relliscada més divertida de la millor 'drag queen' de Manresa
Un vestit amb una cua de dos metres i mig i 9 quilos de pes va propiciar una caiguda "digníssima, com una senyora qualsevol" del popular transformista
F. GALINDO/I. GARRIDO
El manresà Juan Carlos Vázquez, Karla Show, un dels millors 'drag queen' de Catalunya, és el primer a riure i compartir un vídeo en el qual està actuant i va a parar per terra en una aparatosa caiguda, que té tota una història al darrere.
Va ser una caiguda "digníssima, com una senyora qualsevol!", explica tot enriolat. Vol que el vídeo el vegi el nombre més gran de gent possible, perquè el sentit de l'humor i l'espectacle formen part de la personalitat del popular transformista manresà que ha treballat a molts llocs d'Espanya, Europa i Amèrica.
El dia de la caiguda actuava, amb motiu d'un aniversari, a una escola de ball de Mataró. Ell va veure que el terra relliscava, "com ha de ser en una escola de ball, però potser massa i tot". Afirma que el que va passar "m'ho veia a venir".
Feia de Pantoja i esmerçava tota la seva saviesa acumulada en moure's amb espectaculars vestits de cua, "però mentre que la mida habitual és d'un metre i mig, la d'aquest vestit feia dos metres i mig".
Amb tècnica, anava apartant la cua perquè no interferís amb els seus moviments, però una mínima descoordinació va fer-lo anar per terra. "En caure em vaig fer un cop a l'espatlla, però vaig continuar com si res". El vestit que portava és d'un dissenyador especialitzat i el va veure mentre era de vacances a Benidorm. Que li agradava molt no va passar desapercebut per a uns amics, que el van comprar en secret "i me'l van regalar pel meu aniversari".
L'ànima de la festa
Vázquez ha participat en un 'reality show' sobre 'drag queens', ha format part de la candidatura del socialista manresà Felip González el 2019 -fent campanya com a Karla Show- i té una llarga experiència sobre l'escenari amenitzant tota mena d'espectacles a còpia d'humor i respostes ràpides.
Als 43 anys va trobar la seva gran passió: la Karla, la dona a la qual dona vida quan es transforma. Entre setmana és un pintor decorador que treballa pel seu compte i els caps de setmana es dedica a animar tot tipus d'esdeveniments -des de casaments, passant per inauguracions, fins a espectacles en clubs gais- i es converteix en la Karla, una dona exuberant que encomana el seu gran sentit de l'humor. Vázquez recordava per a Regió7 que ja de petit li agradava apuntar-se a tots els saraus, a fer teatre i a «vestir-me de Lola Flores, de vedet, d'artista...». Destacava que lluny de rebutjar-lo, «els companys mai s'havien rigut de mi, ni m'havien exclòs. Més aviat era l'ànima de la festa».
Els primers contactes de Vázquez amb els espectacles de transformisme van començar a principi dels anys 90, quan tenia poc més de 20 anys. Aleshores va començar a actuar a Sitges i «ho feia sempre donant els diners per a la investigació contra el sida».
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- La presència de piquets per la vaga del metall altera la mobilitat als principals polígons del Bages
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Ikea estudia obrir una botiga a Manresa per analitzar el mercat a la Catalunya central
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- Els rostres de l’abandonament escolar: «Acabes renunciant per no endeutar els teus pares o per no saber on acudir»
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor