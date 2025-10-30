Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Andreu Salut reuneix a Manresa experts en demències

Aquest divendres la Sala Gòtica de l’Hospital Sant Andreu de Manresa serà l’escenari de la Jornada de Trastorns Cognitius Catalunya, una trobada de referència per a professionals especialitzats en l’atenció a les persones amb demència. L’acte està organitzat per la Fundació Sant Andreu Salut i el Departament de Salut, amb el patrocini de diversos laboratoris farmacèutics que donen suport a la innovació terapèutica en aquest camp.

La jornada abordarà qüestions clau com els nous tractaments farmacològics dirigits a pacients amb deteriorament cognitiu i les innovadores proves diagnòstiques que permeten detectar amb més precisió i antelació les demències. El programa es desenvoluparà al llarg de tot el matí i inclourà tres taules rodones que serviran com a espai de reflexió i debat entre experts.

La primera taula estarà centrada en la prevenció, amb ponències sobre envelliment, epigenètica, plasticitat neuronal i el vincle entre trastorns mentals severs i deteriorament cognitiu.

La segona taula analitzarà el present i el futur dels equips d’atenció integral de demències, amb la participació de professionals del Consorci Sanitari de Terrassa i de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Finalment, la tercera taula posarà el focus en les intervencions cognitivo-conductuals, abordant noves estratègies per acompanyar conductes complexes i reforçar la qualitat de vida de les persones afectades.

La sessió inaugural comptarà amb la participació de Manel Valls, director general de la Fundació Sant Andreu Salut; Toni Sánchez, gerent de la

Regió Sanitària Catalunya Central; i Galdina Valls, cap operativa d’atenció intermèdia del CatSalut.

Amb aquesta jornada, Manresa es converteix novament en un punt de trobada per compartir coneixement, generar sinergies i avançar cap a una atenció més integral, personalitzada i innovadora en l’àmbit dels trastorns cognitius.

