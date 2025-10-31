Althaia potencia la coordinació amb l’atenció primària en l’àmbit de l’otorrinolaringologia
El vertigen, la pèrdua d’audició, la rinitis al·lèrgica i les obstruccions nasals han estat alguns dels temes que s’han tractat
Una norantena de professionals han assistit a la primera edició de la jornada Actualització en Otorrinolaringologia general, un esdeveniment organitzat per la Fundació Althaia de Manresa que s’ha celebrat a la Sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu. A més de compartir coneixements, debatre i intercanviar experiències, l’objectiu de la jornada ha estat reforçar el treball en xarxa i la coordinació entre l’atenció primària i l’hospitalària per tal de poder oferir la millor atenció a les persones que pateixen un problema relacionat amb l’oïda, el nas, la faringe, la laringe o la regió cervicofacial.
La jornada ha comptat amb una primera part teòrica en què s’han tractat diversos temes, entre els quals el maneig del vertigen posicional paroxístic benigne (VPPB) –el tipus de vertigen més comú que és causat per un problema de l’oïda interna–, així com la hipoacúsia o pèrdua d’audició, la interpretació d’audiometries, la rinitis al·lèrgica, l’obstrucció nassal i la tumoració cervical, entre d’altres.
La segona part ha inclòs cinc tallers pràctics, sobre otoscòpia, exploració vestibular, audiologia, funcionament d’audiòfons i rinologia. En aquest últim taller s’han utilitzat models de simulació en 3D de la zona de l’orella i el nas. Els assistents han tingut l’oportunitat de practicar diferents tècniques, com ara la rinoscòpia, la fibrolaringoscòpia i els taponaments nasals, millorant així les seves habilitats pràctiques en un entorn segur i controlat.
Metges especialistes
La jornada, impulsada des del Servei d’Otorrinolaringologia d’Althaia, s’ha adreçat especialment a metges especialistes en Medicina Familiar i Comunitària. Cal tenir en compte que l’atenció primària és el primer esglaó de l’assistència sanitària de la població i és molt important en la detecció i atenció de les malalties vinculades a l’otorrinolaringologia.
La coordinació entre atenció primària i hospitalària és fonamental per assegurar la continuïtat assistencial i assolir una resolució adequada de la problemàtica dels pacients en el punt més adequat del sistema sanitari. En aquest sentit, molts problemes es poden resoldre a l’atenció primària, no cal la derivació a l’especialista, fet que facilita a l’usuari resoldre el problema de manera més àgil.
