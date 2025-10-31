Baixen els robatoris i les ocupacions a Manresa i pugen els furts i les estafes
Les dades es van donar a conèixer en el marc de l'11a Taula per la Seguretat que va reunir representants polítics, entitats i cossos policials
Manresa ha registrat aquest 2025 un descens del 40% dels robatoris amb violència o intimidació i del 30% de les ocupacions a immobles. Per contra, hi hagut un increment del 12% dels furts i de les estafes i d’un 4,4% dels danys. Així ho van confirmar aquest dijous els Mossos d'Esquadra en l’11a Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència, que va comptar amb la presència d’una trentena de persones, entre representants del govern, grups municipals, cossos policials, institucions i entitats.
La Taula es va iniciar amb la benvinguda de l’alcalde, Marc Aloy, que va destacar que aquest 2025 s’està registrant "un descens molt pronunciat dels delictes que més preocupen la ciutadania i que causen major inseguretat", com són els robatoris amb violència o intimidació i les ocupacions d’immobles. Les xifres, va remarcar, "són fruit del reforç de les polítiques de seguretat que hem impulsat des del govern de Manresa i del treball conjunt entre cossos policials".
En la mateixa línia, el regidor de Seguretat, Anjo Valentí, va destacar que amb les mesures posades en marxa "s’estan obtenint millors resultats" i "s’han pogut reduir les incidències per actes incívics". Al seu torn, la regidora d'Acció Social, Mariona Homs, va explicar que els programes d’intervenció dirigits a joves estan donant bons resultats i va posar en valor la consolidació d’una manera de treballar “col·laborativa” que ha permès "que totes les persones que tenen quelcom a dir sobre una problemàtica seguin a la mateixa taula i busquin solucions compartides".
Segons les dades que van facilitar els Mossos, s’ha registrat un descens del 40,8% dels robatoris amb violència o intimidació en els primers nou mesos del 2025 respecte dels primers 9 mesos del 2024. És el quart any consecutiu que disminueixen i ho fan totes les modalitats d’aquest delicte: en domicilis baixen un 80% (només s’ha registrat un cas el 2025), en establiments baixen un 30,2% i a la via pública un 46,5%. També decreixen els robatoris amb força (-18%) i totes les seves modalitats: en domicilis baixen un 17,7%, en establiments un 13,7%, a empreses un 19,8% i a l’interior vehicles un 32%. Pel que fa a les ocupacions, han baixat un 31,1% en aquest mateix període.
Per contra, hi ha un increment del 12% dels furts i d’un 4,4% dels danys, tot i que les dades de maig a setembre ja indiquen un canvi de tendència. També pugen els delictes d’estafa (12,6%).
Pel que fa als delictes contra les persones, incrementen un 7,6%, sobretot pel fet que hi ha un augment de l’11% dels delictes de violència domèstica i de violència de gènere, i també de les agressions sexuals, que augmenten un 4%.
Finalment, els Mossos també han donat dades de les expulsions de delinqüents multireincidents, una tasca que es porta a terme amb la Policia Nacional. El 2024 es van expulsar de l’Estat 25 persones i aquest 2025, de moment, 17.
Pel que fa a l’índex de criminalitat, Manresa registra enguany 52,6 delictes per cada mil habitants. Són 10,3 punts per sota de la mitjana catalana, que és de 62,9.
Descens dels accidents i dels atropellaments
Pel que fa a les campanyes de seguretat viària que executa la Policia Local, s’han incrementat de manera significativa gràcies al reforç del cos. La comparativa de gener-setembre 2024 a gener-setembre 2025 demostra que les proves d’alcoholèmia han augmentat un 258% i que les denúncies per excés de velocitat han incrementat un 87,39%. En aquest mateix període, s’han interposat més de 200 sancions per infraccions amb patinets i s’han retirat més de 2.200 vehicles amb la grua municipal. Cal destacar que aquest augment del control de la disciplina viària coincideix amb un descens del 21% dels atropellaments i del 8,9% dels accidents. També amb una reducció del 29% dels ferits greus i d’un 2,4% dels ferits lleus.
Fruit també del reforç dels patrullatges de carrer, han augmentat en un 51% les actuacions per consum de substàncies estupefaents i un 66% les actuacions derivades de l’Ordenança de Civisme.
Durant la Taula, també s’han donat dades d’ús de l’aplicació de seguretat per als comerços, que permet als establiments avisar la Policia Local pitjant un sol botó. Des del març del 2023, quan es va posar en marxa, s’han donat d’alta 151 comerços i s’han fet un total de 119 avisos a través de l’app.
