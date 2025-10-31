Cent trenta professionals a la Jornada de Trastorns Cognitius celebrada a Manresa
Ha estat organitzada per la Fundació Sant Andreu Salut amb el suport del Departament de Salut
La Sala Gòtica de l’Hospital Sant Andreu, de Manresa, ha acollit la Jornada de Trastorns Cognitius de Catalunya, una trobada de referència que ha reunit més de 130 professionals del sector sociosanitari d’arreu del territori.
L’esdeveniment, organitzat per la Fundació Sant Andreu Salut amb el suport del Departament de Salut i diversos laboratoris, ha esdevingut un èxit rotund tant en participació com en qualitat dels continguts abordats.
Al llarg de la jornada, s’han analitzat els nous tractaments i eines diagnòstiques en l’àmbit dels trastorns cognitius, amb especial atenció als avenços en demències. Els assistents han participat activament en les tres taules rodones del programa, que han tractat temàtiques com la prevenció del deteriorament cognitiu, el present i futur de les EAIA’s i les estratègies d’intervenció cognitivo-conductual.
La sessió inaugural ha comptat amb la presència de Manel Valls, director general de la Fundació Sant Andreu Salut; Toni Sánchez, gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central; i Galdina Valls, cap operativa de l’atenció intermèdia del CatSalut, que han ressaltat la importància de generar espais per compartir coneixement i impulsar la innovació assistencial.
Els assistents han valorat molt positivament l’organització i la qualitat de les ponències, destacant l’oportunitat de compartir experiències i bones pràctiques amb altres equips de tot el territori. La jornada també ha servit per enfortir vincles entre professionals, fomentar noves aliances i reforçar el paper de Manresa com a epicentre en l’atenció a les persones amb demència.
Amb aquesta iniciativa, la Fundació Sant Andreu Salut ha reafirmat el seu compromís amb la innovació, la formació i la millora contínua dels serveis que ofereix a les persones en situació de fragilitat i als seus entorns familiars.
Sobre Fundació Sant Andreu Salut
Sant Andreu Salut és una fundació amb unes arrels històriques que es remunten a l’any 1260, que treballa per tenir cura de les persones en situació de fragilitat i del seu entorn, proporcionant-los autonomia, confort i benestar mitjançant una atenció integral.
Les persones són el valor essencial de la nostra Fundació: cada història, cada necessitat, cada projecte de vida ens guia per oferir una atenció propera, personalitzada i respectuosa. Treballem per garantir el benestar de les persones grans i en situació de vulnerabilitat, des d’una mirada integral, arrelada al territori i amb vocació de servei.
Desenvolupa la seva activitat en diversos municipis de la comarca del Bages, com Manresa, Navarcles, Callús i Castellgalí. A través d’una extensa xarxa formada per més de 750 professionals.
