Els Tècnics Superiors Sanitaris d'Althaia secunden la vaga estatal per l'incompliment dels acords del Ministeri
Les aturades continuaran dilluns i dimarts de la setmana vinent si no es compleix amb els acords signats
Els Tècnics Superiors Sanitaris (TSS) de la Fundació Althaia compleixen amb la seva segona jornada de vaga , una mobilització convocada a tot l'Estat que també tindrà lloc els propers 3 i 4 de novembre. A la capital del Bages, les aturades tenen un impacte directe en serveis centrals de diagnòstic i tractament, com ara el Laboratori D’Anàlisis Clínic, el servei de Radiologia, la Radioteràpia i l'Anatomia Patològica. Els professionals protesten pel que consideren un greu incompliment dels compromisos per part del Ministeri de Sanitat.
Segons han informat fonts del comitè de vaga, el seguiment en aquests serveis a Althaia ha estat massiu. Les mateixes fonts detallen que, al marge dels serveis mínims decretats, el seguiment ha assolit el 100% a Anatomia Patològica i el 97,5% al Laboratori d’Anàlisis Clíniques.
El fons del conflicte rau en l'anunci de la Ministra de Sanitat de remetre de forma imminent al Congrés dels Diputats l'Avantprojecte d'Estatut Marc. Els tècnics denuncien que aquest text legal no inclou els acords clau que el Ministeri havia pactat prèviament amb els seus representants. Consideren aquesta acció un "menyspreu" i una "ofensa significativa" cap al col·lectiu, que en el seu moment va desconvocar mobilitzacions de bona fe confiant en la paraula del Ministeri. Ara, afirmen que la vaga és "l'única opció" que els han deixat.
Les reivindicacions dels TSS busquen un reconeixement professional i laboral llargament reclamat. Un dels punts centrals és la declaració de les seves professions com a "Sanitàries Titulades i Regulades" , un estatus que el Ministeri s'havia compromès a assumir i que altres companys del sector, com els protèsics i els higienistes dentals, ja tenen reconegut. Aquesta mesura va lligada a la dinamització efectiva del Grau Universitari per a les seves disciplines i a l'establiment d'un títol habilitant que reconegui formalment el seu exercici professional.
Les aturades continuaran
En el pla econòmic i laboral, l'exigència més urgent és la implementació immediata del Grup B. Es tracta d'un ajust salarial que correspon a la classificació de 2007 i que, per tant, porta un retard de 18 anys. Els professionals qualifiquen aquesta demora d'"injustificable" , més encara quan el propi Govern va reconèixer aquesta situació en una resposta parlamentària i la va incorporar a l'"Acord Marc per una Administració de Segle XXI". Malgrat el compromís del Ministeri de sol·licitar-ho a Hisenda, la situació segueix bloquejada.
Els professionals volen recordar a la ciutadania que la seva tasca és fonamental i que sense la seva intervenció "el diagnòstic no existeix i el tractament no és possible". Denuncien la inacció de les administracions amb lemes com "Ministeri de Sanitat no compleix, Hisenda no paga, Conselleries de Salut ens ignoren". Les aturades continuaran dilluns i dimarts de la setmana vinent si el Ministeri no rectifica i compleix amb els acords signats.
