Manresa estrena aquest dissabte la tarifa plana per aparcar al centre de la ciutat tot el dia per menys de 5 euros

La mesura reforça el paper comercial, de restauració i de lleure de la ciutat a la Catalunya Central

Vista de l'exterior de l'aparcament de la Reforma

Vista de l'exterior de l'aparcament de la Reforma / AJM

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Aquest dissabte 1 de novembre es posarà en marxa la nova tarifa plana que permetrà aparcar al centre de Manresa al llarg de 24 hores per un preu de 4,95 euros. S’estrenarà a l’aparcament de la Seu Centre, situat a cinc minuts a peu de la cèntrica plaça Sant Domènec, i s'està estudiant la viabilitat d'ampliar-la a més pàrquings de la ciutat en els propers mesos.

La mesura té l’objectiu de reforçar el paper comercial, de restauració i de lleure de Manresa a la Catalunya Central i, per aquest motiu, s’acompanyarà d’accions publicitàries per tot el Bages i la resta de comarques centrals, que s’han vinculat també a la campanya ‘Manresa, més ben parida’ iniciada pel govern local el passat juny per explicar els projectes que s’estan tirant endavant a la ciutat.

També per al veinatge

A banda de les persones que visiten la ciutat, la tarifa plana també representa una opció per als mateixos veïns i veïnes de Manresa. El sistema permet que no es paguin mai més de 4,95 euros quan la tarifa habitual ha arribat a aquest límit, fins a un màxim de 24 hores.

