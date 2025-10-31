La mort digna centra un programa d'actes a Manresa, inclòs un mural per dir-hi què voldríem fer abans de morir
Aquest dissabte a la tarda, a la plaça de Sant Domènec, es farà una celebració de la mort oberta a tothom
El 2n Festival de Vida al Final de la Vida, que se celebra en diversos municipis, se suma a algunes activitats
Tot i que parlar obertament de la mort encara no és un tema que tinguem resolt, cada vegada hi ha més iniciatives que treballen per normalitzar-ho. A Manresa, diverses institucions i entitats, com l'ICS, Althaia, Sant Andreu Salut, Capalafí, Recer, el Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central, el festival Clam i l'Espai de Suport Mémora Manresa, han organitzat fins al 14 de desembre una dotzena d'activitats al voltant de la mort digna. Entre altres, aquest mateix dissabte, dia de Tots Sants, hi ha un acte de celebració de la mort, un ritual per compartir el dolor i el goig d'haver estat amb les persones estimades que han traspassat, on totes les persones que vulguin hi són convidades per recordar-les. L'organitzen Capalafi, Servei de Dol i Recer. L'any passat ja hi va haver una primera prova i tindrà lloc a la plaça de Sant Domènec a les 6 de la tarda.
En alguns dels actes programats s'hi ha sumat la 2a edició del Festival Vida al Final de la Vida, amb més de 40 activitats per fomentar el debat i la reflexió al voltant del final de la vida. La primera edició es va celebrar el maig de 2024 i la segona arrenca aquest novembre en diversos punts de Catalunya i s’allargarà fins al maig de 2026, per donar espai a projectes de més llarga durada.
Els actes un a un
Després de l'acte de celebració de la mort d'aquest dissabte, el dimecres 5 de novembre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc la inauguració del mural Before I die, un projecte d'art públic participatiu creat per Candy Chang que convida les persones a reflexionar sobre la vida i la mort a través d'una pregunta tan simple com poderosa: "Abans de morir vull...". Tindrà lloc a la cantonada entre la Via de Sant Ignasi i la carretera del Pont de Vilomara.
El dimecres 12 de novembre, l'auditori de la Plana de l'Om acollirà la conversa Cuidar al final de la vida, amb els doctors Xavier Busquet i Duran, professor de cures pal·liatives a la UVic, membre del PADES de Granollers i autor de llibres com Aprendre a morir, Viure Morir i Espiritualitat a la Clínica; i Andreu Garcia Aznar, màster en Bioètica i Dret, i autor del llibre De la mort i el bon morir.
El dissabte 15 de novembre, a les 11 del matí, per a infants de 3 a 12 anys, hi haurà els contes El secret de la calaixera i Regals pel més enllà, al Casal de les Escodines. El mateix dia, a les 6 de la tarda, a l'església de Sant Andreu, al carrer de l'Hospital, hi haurà un concert solidari per al nou projecte de cures pal·liatives de Sant Andreu Salut amb Vivim, a càrrec de la coral Dones per la Pau.
El diumenge 16 de novembre, a les 6 de la tarda, en aquest cas a la Sala Gòtica de l'Hospital de Sant Andreu, al carrer de Remei de Dalt, tindrà lloc el recital de música i paraula Eroica.
El dimarts 18 de novembre, a les 5 de la tarda, al Casal de les Escodines, taller Moriment, per a persones adultes. També a les 5, a l'Espai de Suport Mémora Manresa, al carrer de Carrió, xerrada El confort: objectiu clau en les cures al final de la vida, a càrrec de Fina Rovira, infermera de la Unitat de Cures Pal·liatives de l'Hospital Sant Andreu, per reflexionar sobre el confort com a pilar de les cures pal·liatives i com acompanyar amb qualitat, dignitat i calidesa en el tram final de la vida.
Ja el desembre, el dia 9, a les 6 de la tarda, a la sala de reunions del Centre Cultural el Casino, es farà el taller Parlar de la mort, parlar de la vida, amb Teresa Rutllan, psicòloga, i Gemma Bruna, periodista. El taller versarà sobre escriure una carta íntima sobre com volem acomiadar-nos al final de la vida.
El dijous 11 de desembre, a 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala Gòtica de l'Hospital Sant Andreu, taller Com fer el document de voluntats anticipades. El divendres 12 de desembre, xerrada El negoci de la mort, què podem fer-hi? Es parlarà de quins són els nostres drets davant els serveis funeraris, com funciona la indústria funerària i quines alternatives tenim. Anirà a càrrec de Júlia Sánchez, de Som Provisionals i la cooperativa Recer, a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino.
El diumenge, 14 de desembre, teatre amb Mesures extraordinàries, al Kursaal. Serà a les 6 de la tarda i, seguidament, a 2/4 de 8 del vespre, tertúlia amb els actors de l'obra i la cooperativa Recer. El muntatge ofereix una reflexió amb humor sobre la mort, les diferències entre joves i grans a l'hora d'encarar-la i sobre la importància d'acomiadar-se.
Fins al 30 de novembre, hi ha l'exposició Els colors de la mort, al casal de les Escodines, protagonitzada pel treball fet al taller Moriment amb el Grau Superior d'Animació Sociocultural.
