Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un segon premi de la loteria venut a Manresa dona 6.000 euros

Es tracta del número 50532 de la loteria Nacional, el sorteig del qual es va celebrar ahir dijous

Dècims de la loteria Nacional

Dècims de la loteria Nacional / Arxiu

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

El punt de venda de jocs d'atzar situat al passeig de Pere III número 32 de Manresa va vendre, aquest dijous, el número 50532 de la loteria Nacional, que va sortir premiat amb 6.000 euros.

Fonts de l'establiment han informat a Regió7 que ara feia temps que no donaven cap premi de la loteria, mentre que sí que n'han repartit algun de la Primitiva. Aquest punt de venda de loteria és el número 13.845.

En concret, en el sorteig, el número 50532 va resultar premiat amb 6.003 euros el dècim.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents