La tradició dels panellets pot més que el Halloween i el preu dels pinyons
Establiments de Manresa consultats per Regió7 situen entre 57 i 60 euros el quilo dels tradicionals dolços
Quant a la competència del "trick or treat", Jaume Cuscullola, de La Llaminadura, recorda que anys enrere a Catalunya ja es feien les animetes, que consistia a amagar llaminadures per casa perquè les trobés la canalla
Hi ha preocupació pels preus i, també, hi ha competència pel que fa al Halloween, una festa d'origen celta, portada als Estats Units per emigrants irlandesos que fa anys que s'ha anat introduint a casa nostra. Tot i això, tal com han constatat establiments de Manresa consultats per Regió7, la tradició del panellet continua ben viva.
"Al client li preocupa"
Quant al tema dels preus, David Pérez, de la pastisseria El Cigne del carrer de Barcelona, admet que "de sempre notem que al client li preocupa, cosa que no passa amb les coques de Sant Joan, els tortells de Reis, les neules, els torrons, les mones... Jo tinc 35 anys i en temps dels meus avis ja se'n parlava". Creu que enguany hi ha hagut una mica més de rebombori per "l'increment de preu de la matèria primera, que és molt cara". A més, hi afegeix, per fer els panellets "gastem molta llum". El quilo dels de pinyons el venen a 60 euros. Pérez comenta que "he sentit a la ràdio que, a Barcelona, parlaven de 80 i 90 euros".
La competència del Halloween no l'amoïna. "La tradició catalana està molt arrelada a la taula. El Halloween ha vingut per quedar-se, però espero que convisqui amb la castanyada. El truc o tracte es pot fer amb panellets", proposa.
Enguany, no tenen cap novetat destacada. "L'any passat sí que vam fer els ossos de Sant de festucs i el panellet de praliné, fruits secs i xocolata, com un bombó, amb formes de castanya, carabassa, eriçons i boletes".
"Gent gran i per a la canalla"
Al forn de Cabrianes de la Muralla del Carme, Paula Toledo, dependenta, explica que venen el quilo dels panellets de pinyons a 59 euros. "En comparació amb l'any passat, que anava a 60, ha baixat, però la gent es queixa", si bé en continua comprant, sobretot, diu, "gent gran i per a la canalla". Ells fan els tradicionals, de pinyó, d'ametlles, de coco. Les vendes "estan anant com sempre".
A la pastisseria Perarnau del carrer de Carrió, Joan Ramon Perarnau, assegura que "la tradició es manté molt bé i és molt viva", i que "hi ha gent que fa dues coses", la castanyada i el Halloween, perquè "té molta tirada". Només cal escoltar el devessall d'anuncis que el promocionen. En aquesta pastisseria venen el panellet a 57,50 euros el quilo, tant si és de pinyó com d'alguna altra varietat. Pel que fa a les vendes d'aquests dies, constata que "la gent s'ha repartit molt. Com que és pont i és un producte que es pot agafar molt abans perquè es guarda...".
Les animetes
A la carretera de Santpedor hi ha La Llaminadura, que fa 70 anys que funciona. Jaume Cuscullola comenta que ells ja tenen una clientela fixa que "segueix venint. Són clients de per vida que són fixes en totes les festes". No creu que el Halloween sigui una competència. A més a més, fa notar, "a Catalunya ja fèiem les animetes. Jo que soc pastisser de tota la vida ja ho havia vist. Quan tenies canalla a casa els amagaves xuxes per tot el pis i, després de resar un parenostre en una habitació, les anaven a buscar. Ningú no en parla, d'això, però ja era una festa per a la canalla. Quan acabaves de sopar, els grans menjaven panellets i la canalla petita les xuxes. Venia a ser com fer cagar el tió".
En aquesta pastisseria venen els panellets de pinyons a 58 euros el quilo. "Hi va haver tres o quatre anys enrere que el pinyó va arribar a 70 i 75 euros el quilo, però, com que els anys següents ningú no en demanava, va haver de baixar. Es van adonar que no podien collar tant".
"Poden conviure les dues"
A K.K.O. Pastissers, al carrer Nou de Santa Clara, Toni Pladellorens, també venen el panellet de pinyons a 58 euros el quilo. La setmana passada ja en van començar a vendre i "entre ahir i avui les vendes s'han incrementat". Admet que "la climatologia sempre hi ajuda" i no creu que el Halloween pugui fer mal a aquesta tradició tan arrelada. "Poden conviure les dues", opina.
