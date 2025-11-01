Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lleure

Els veïns de Les Cots, el Guix i la Pujada Roja fan la popular arrossada

Els veïns de Les Cots, el Guix i la Pujada Roja fan la popular arrossada

Els veïns de Les Cots, el Guix i la Pujada Roja fan la popular arrossada / Arxiu particular

Regió7

Manresa

Més d’una trentena de persones es van reunir el passat diumenge 19 d’octubre al local social de l’Associació de Veïns de Les Cots, el Guix i la Pujada Roja per gaudir de l’arrossada popular de convivència per donar la benvinguda a la tardor. Posteriorment es va fer un cafè-tertúlia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents