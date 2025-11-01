Lleure
Els veïns de Les Cots, el Guix i la Pujada Roja fan la popular arrossada
Regió7
Manresa
Més d’una trentena de persones es van reunir el passat diumenge 19 d’octubre al local social de l’Associació de Veïns de Les Cots, el Guix i la Pujada Roja per gaudir de l’arrossada popular de convivència per donar la benvinguda a la tardor. Posteriorment es va fer un cafè-tertúlia.
