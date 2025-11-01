Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa viu el Dia de Tots Sants amb una "Celebració de la mort" comunitària

Una cinquantena de persones participa a l'acte organitzat per diverses entitats i l'Ajuntament

Un moment de l'acte celebrat aquest 1 de novembre a Manresa

Un moment de l'acte celebrat aquest 1 de novembre a Manresa / Arxiu particular

Regió7

Manresa

Una cinquantena de persones han participat aquest 1 de novembre a la plaça de Sant Domènec de Manresa en la “Celebració de la mort”, un acte per honorar les persones estimades i compartir el dolor de les pèrdues, "però també per recordar totes les morts no plorades, les que resten invisibles i silencioses", expliquen els seus promotors.

Organitzat pel Servei d’Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central, el col·lectiu Capalafi, la cooperativa Recer, l’Ajuntament de Manresa i amb la participació del col·lectiu Aturem les Guerres, l’acte s’ha estructurat al voltant de dos cercles simbòlics.

El primer, dedicat a la mort propera, ha ofert un micro obert on diverses persones han compartit vivències i reflexions personals sobre el dol, el record i l’amor que perdura més enllà de l’absència.

El segon cercle, dedicat a les morts provocades per les guerres, ha comptat amb la presència d’Aturem les Guerres i s’ha envoltat de banderes de països en conflicte, com a gest de memòria, denúncia i solidaritat amb totes les víctimes.

Amb paraules, silenci i música, la trobada ha volgut esdevenir un espai d’esperança, reconeixement i comunitat, "per trencar el tabú de la mort i reivindicar el dret a viure i a morir amb dignitat".

Aquesta proposta forma part d’un cicle d’activitats que tindran lloc al llarg del mes de novembre, impulsades per diverses entitats i col·lectius de Manresa, amb l’objectiu de "visibilitzar la mort com a part de la vida i promoure una cultura de la mort digna, compartida i comunitària".

