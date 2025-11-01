Tots Sants porta una gentada però sense aglomeracions al cementiri de Manresa
Des que el recinte funerari ha obert portes a les 9 del matí en horari ampliat, l’afluència de visitants ha anat creixent amb centenars de persones que s’hi han acostat per honrar els seus difunts
El cementiri municipal de Manresa, situat a la zona del Congost, s’ha omplert aquest dissabte al matí en una Diada de Tots Sants que, tot i que s’escau en cap de setmana en què hi ha qui ho ha aprofitat per marxar, ha portat una gentada al recinte funerari. De fet, aquesta ha estat la tònica de tota la setmana, amb més moviment que l’any passat, que pels volts de Tots Sants va ploure. Enguany, l’afluència de gent “és exagerada”, explicava el responsable del cementiri de Manresa, Joan Grau. I tanmateix, aquest dissabte també s’omple perquè “molta gent repeteix, entre setmana van venir a netejar, i avui a portar el ram”, deia Grau.
L’afluència de visitants ha anat a més a mesura que anava avançant el matí, i era especialment abundant al punt del migdia, coincidint amb la missa que hi ha oficiat Mn. Joan Hakolimana, rector de la Parròquia de Santa Maria de la Seu, i que ha comptat amb la participació de la Capella de Música de la Seu. S’hi ha aplegat un centenar llarg de persones que han ocupat pràcticament totes les cadires disponibles.
Hi ha gent que s’hi ha desplaçat a peu, però la majoria ho ha fet amb vehicle privat. Alguns han aparcat al pàrquing del Congost, que a les 10 del matí ja era ben ple, de visitants del cementiri o usuaris de la zona esportiva. També hi ha l’opció d’anar al cementiri amb transport públic, mitjançant la línia 4 (Font-Valldaura) del bus urbà que, tant aquest dissabte com demà, diumenge, funcionen en horari festiu, cada 40 minuts, entre les 8 del matí i les 22.35 h de la nit, si bé el cementiri tancarà portes a 2/4 de 7 de la tarda. La parada més propera és la de Pont Nou.
També es reforça el servei de la línia de bus Manresa-Sant Joan, amb un recorregut especial que inclou parades a la plaça Europa, Pompeu Fabra-Cardona, Francesc Moragas, i els Panyos, fins a l’arribada al cementiri. De tornada, fa parada a la plaça Valldaura i plaça Europa, amb serveis de 9 a 13.30 h i de 15 a 19 h, amb una freqüència de pas de 15 minuts.
Els visitants que aquests dies fan cap al cementiri de Manresa hi hauran trobat alguns canvis després de les millores que s’hi han realitzat darrerament, com la impermeabilització de la coberta dels nínxols dels carrers Sant Fruitós i Santa Agnès. També s’ha repintat la façana principal, i properament es farà una actuació de sorrejat a la pedra de la porta principal.
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Confinen els veïns d'un bloc a Navàs per l'incendi en un garatge
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- El Museu de Llívia fa una crida per trobar la casa d'una biga del segle XVII