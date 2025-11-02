Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: "És bo que als nens se'ls parli de la mort"
Aquest dissabte va recordar els seus difunts acompanyat de la seva filla i tres nets
Joaquim Colldeforns, de 69 anys i veí de Manresa, va ser aquest dissabte una de les primeres persones que, de bon matí, va fer una visita al cementiri de la capital del Bages on hi ha enterrats els seus pares, els seus avis i altres familiars. L’acompanyaven la seva filla Marina, i els seus nets Quim, de 6 anys; Ruth, de 4, i Beth, que en farà un.
En Joaquim ja té el costum d’anar cada any per Tots Sants al cementiri, si més no el dia anterior, però ahir era la primera vegada que hi portava els nets, després que el més gran els demanés d’anar-hi. «Volien saber coses de la seva besàvia, que està enterrada aquí amb el besavi». A més, «a l’escola n’han parlat, i els han parlat del costum d’aprofitar la festa per portar un panellet als difunts», explicava davant el nínxol on té enterrats els pares. «Han vingut per primer cop i no sé amb quines sensacions marxaran, però és bo que els nens coneguin el significat del dia d’avui i se’ls parli de la mort».
Per la diada de Tots Sants, Joaquim Colldeforns es veu amb el deure d’anar al cementiri. «És una data que serveix per recordar la gent que ens falta. Els recordes tot l’any però aquests dies encara més, i també és important veure-ho tot ben net i arreglat». Per això, divendres ja va fer una primera visita al cementiri per deixar ben polits els nínxols, i la demanda dels nets va fer que aquest any hi anés per patida doble amb una nova visita també dissabte.
És partidari de mantenir aquesta tradició per Tots Sants, quan la sensació és que es va perdent, «i cada vegada hi ha més gent que aprofita aquest dia per marxar». Fent un salt al passat, ahir explicava que el seu pare va morir quan ell tan sols tenia 14 anys, «i recordo que, aleshores, en aquestes dates al cementiri hi havia molta més gent que la que hi veus ara». Els temps han canviat, i diu que segurament també hi ajuda el fet que ara no tothom enterra els seus difunts. «Abans no s’incinerava ningú».
Seguint el ritual de cada any quan va al cementiri, diu que hi resa el Parenostre.
