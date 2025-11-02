Comerç
L’Ajuntament dedica 150.000 euros als llums de Nadal, 50.000 més que fins ara
Els principals carrers comercials de Manresa ja tenen la il·luminació nadalenca instal·lada, que s’encendrà per la fira de Sant Andreu, a finals de novembre
L’Ajuntament de Manresa destinarà 150.000 euros a llums de Nadal per engalanar places i també les entrades a la ciutat. S’afegiran als que les associacions de comerciants instal·len als seus carrers. Suposa 50.000 euros més que no pas els darrers dos anys, quan la xifra es va quedar en els 100.000 euros.
Amb un import d’aquest tipus s’ha hagut de convocar concurs públic per contractar una empresa instal·ladora. L’única que s’ha presentat és Ximenez Catalunya, que ja s’ha encarregat d’instal·lar els llums els darrers anys. Ximenez Catalunya també ha treballat a ciutats com Barcelona, Madrid o la gallega Vigo, que ha convertit la seva il·luminació nadalenca en un veritable reclam turístic.
A Manresa ja hi ha llums de Nadal als principals carrers de la ciutat des de principis d’aquest octubre. És el cas de la Plana de l’Om, el carrer Sant Miquel, el tram central del Guimerà o la carretera de Vic. En aquest darrer cas amb la novetat que enguany també hi haurà llums al tram que va de la Bonavista al Pont de Ferro, cosa que fins ara no passava. També s’il·luminarà la Muralla de Sant Domènec, on fins ara quedava una bossa de foscor els dies de Nadal.
Més novetats: el carrer del Born ha canviat el disseny, i també hi ha llums al tram central del Guimerà, el que va del Sant Joan Baptista de la Salle -els Esquilets- a la plaça Neus Català. Es tracta de la part de carrer on era previst que aquest novembre comencessin les obres per convertir el carrer en illa de vianants. Finalment els treballs en aquest punt no començaran fins passades les festes, cosa que els botiguers han rebut amb satisfacció perquè hi haurà campanya de Nadal sense obres entremig. On no hi ha il·luminació és al tram que va del Sant Joan Baptista de la Salle a la Muralla, on es concentren actualment els treballs.
Els llums dels carrers van a càrrec de les associacions de comerciants de cada sector. Els que posa l’Ajuntament són per engalanar i il·luminar aquells trams on no arriben els botiguers. Són bàsicament places com la de Neus Català, on acostumen a instal·lar elements decoratius de gran format, la de Sant Domènec o la plaça Major, així com les principals entrades a la ciutat.
No serà fins a finals de novembre que s’encendran per assenyalar l’arrancada de la campanya nadalenca. Els darrers anys s’ha fet coincidint amb la fira de Sant Andreu.
