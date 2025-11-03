Els Premis Séquia fan deu anys i obren la convocatòria 2026
El guardó reconeix persones i col·lectius que representen valors dels impulsors de la construcció de la Séquia
Els darrers es van concedir al directiu Josep Sinca i a la Denominació d’Origen Pla de Bages
La Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia i la Fundació Universitària del Bages-UManresa convoquen la desena edició del Premi Séquia, un reconeixement per reivindicar i premiar la tasca de persones i institucions que donen continuïtat a l’esperit constructiu dels impulsors de la Séquia de Manresa. El guardó vol servir per destacar exemples actuals de com l’actitud positiva i proactiva permeten resoldre i superar situacions adverses, com van fer els manresans del segle XIV.
La convocatòria inclou dues modalitats, una d’individual i una altra de col·lectiva. El Premi Séquia reconeix cada any les millors candidatures que representin valors com l’enginy, la capacitat de diàleg, el treball en equip, l’esforç i la fermesa davant l’adversitat per defensar causes justes, necessàries i estratègiques per al futur de la ciutat. Les propostes i candidatures per a la sisena edició del premi s’han de presentar abans del 31 de desembre de 2025 a la Fundació Universitària del Bages, a l’adreça-e festesdelallum@umanresa.cat. Les bases de la convocatòria es poden consultar en aquest enllaç.
Un dels requisits que han de complir les candidatures és que siguin de Manresa, hi visquin o hi tinguin alguna vinculació significativa. El jurat tindrà en compte de manera especial persones o institucions que actuen des de l’anonimat o que són poc conegudes. Les candidatures poden ser presentades per entitats, institucions, empreses i col·lectius, o proposades per membres del jurat, que estarà format per un representant de la Fundació Universitària del Bages, un de l’Ajuntament de Manresa, un de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia, un de l’Associació de La Misteriosa Llum i un de Foto Art Manresa, com a entitat administradora de la Festa de la Llum 2026.
Els guardonats fins ara
En la passada edició, el premi individual es va atorgar al directiu Josep Sinca i el col·lectiu a la Denominació d’Origen Pla de Bages, coincidint amb el trentè aniversari de la seva constitució.
Fins ara, han rebut el premi Séquia en la modalitat individual: Pere Garcia (a títol pòstum), Pere Joan Cardona, Sebastià Catllà, Anna Rotllan, Josefina Farrés, Francesc Comas, Conxita Parcerisas i Josep Alabern (a títol pòstum). Els col·lectius reconeguts amb el guardó han estat per a MengemBages; Coral Infantil de les Escodines; Comunitat de Sant Egidi; Associació CAE; Moviments informals i autogestionats que van ajudar en temps de COVID-19; L’ERA, Espai de Recursos Agroecològics; Servei d’Oncologia de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa; i Centre de Recursos en Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) de la Catalunya Central.
