Un joc (dels disbarats) de Manresa
La sèrie Pam a Pam, entrenada l’any passat, arriba ara protagonitzada per municipis com Igualada i la capital del Bages, on algunes preguntes de les 90 que inclou ofereixen respostes errònies
És el cas de la que ubica el Centre Comercial Els Trullols a la zona de la Parada, la que parla de restes d’un poblat iber al Puigberenguer i la que situa el miracle de la Llum a la capella del Rapte
Els darrers anys, de jocs de taula sobre Manresa n’han anat sortint de manera més o menys regular. ManresaCity, el 2021; Manresa 1724, reconstruïm la ciutat cremada, el 2014; El Joc de Manresa, el 2008... Un recordava l’estil d’un joc de compravenda de carrers que segurament és present en la majoria de cases. El del 1724 es va editar per commemorar el Tricentenari, i el tercer, que va incloure una versió temporal en línia, era una proposta del Projecte Educatiu de Ciutat per millorar el coneixement de Manresa amb 1.200 preguntes.
El darrer que s’ha posat a la venda, de l’Editorial Mediterrània, és de la sèrie Pam a Pam, que l’any passat ja va treure les versions de Girona, Terrassa, Lleida i Andorra, i que enguany arriba a les ciutats de Tarragona, Reus, Sabadell, Mataró, Vic, Vilanova i la Geltrú, Igualada i també a la capital del Bages.
Diversos tipus de prova
El joc és molt dinàmic perquè combina diverses proves, com la fórmula pregunta-resposta amb una sola resposta o bé amb tres opcions; proves tabú (descobrir una paraula sense utilitzar uns mots determinats) i les de respondre amb un dibuix o fent mímica. Tot plegat, per posar a prova els coneixements dels participants sobre Manresa. Ho fa mitjançant diferents categories temàtiques: art i cultura, natura i entorn, i comerç i ciutat. Amb il·lustracions d’Imma Mestre i l’assessorament, segons informació de l’editorial, de persones lligades a entitats de Manresa, es pot trobar en diferents punts de venda i en aquesta pàgina web. Costa 35 euros. Inclou la capsa, amb il·lustracions d’edificis i patrimoni de Manresa, igual que el tauler; un dau, les fitxes i els feixos de targetes amb les proves, amb 60 a cada paquet. En total, 180, la meitat de les quals són preguntes.
La pregunta principal quan s’edita un joc d’aquest tipus és si està ben fet, és a dir, si la informació és correcta. La resposta a aquest interrogant, després de repassar fil per randa la part corresponent a les preguntes, és que no del tot.
«Quin espai del Centre Històric és famós per les seves botigues petites i artesanes?: Carrer del Balç»
Al joc Pam a Pam de Manresa hi ha imprecisions i algunes respostes que són errors directament. Per exemple, la que demana: «Si estàs al carrer Àngel Guimerà i vols anar a comprar al carrer del Born, cap a on t’has de dirigir?: Cap al nord-est, travessant la plaça Major». No. Si es vol fer molta volta, es pot seguir aquest trajecte, però no seria la resposta encertada.
Una altra. «Quin espai del Centre Històric és famós per les seves botigues petites i artesanes?: Carrer del Balç». Incorrecte. El carrer del Balç és un centre d’interpretació de la Manresa del segle XIV i, de moment, no hi ha botigues.
«Quin barri és conegut per tenir una activitat comercial tradicional i multicultural?: les Escodines». Sí? Segur? «Com es diu el centre comercial modern situat a la zona de la Parada?: Centre Comercial Els Trullols». No. Queda bastant apartat del sector de la Parada. «Des del centre de Manresa, com arribes al Museu Comarcal del Bages?: A peu, seguint el carrer del Balç cap a la plaça de Sant Ignasi Malalt». No és la ruta que faria algú de Manresa i, a més a més, no té cap sentit.
«Amb quina llegenda està vinculada la capella del Rapte?: A. El drac de Manresa. B. L’aparició de sant Jordi. C. El miracle de la Llum». La resposta que donen és la C, però ho seria si parléssim de l’església del Carme. En el cas de la capella del Rapte, és famosa perquè és on sant Ignasi, quan hi havia l’antic Hospital Inferior o de Santa Llúcia, va tenir el que es coneix com el Rapte de sant Ignasi perquè va estar inconscient allà uns quants dies.
«On s’han trobat restes d’un poblat iber i fòssils de gran antiguitat, com ullals de mamut a Manresa? Al turó de Puigberenguer». No. Que sapiguem, de restes d’un poblat iber només se n’han localitzat al Puigcardener. I, d’ullal, al Puigberenguer només se’n va trobar un.
Respostes per somriure
També hi ha alguna pregunta que farà somriure als manresans, com la que demana «Quina característica destaca de la muntanya del Collbaix, situada als afores de Manresa?: A. Té una pista d’esquí alpí. B. Ofereix vistes panoràmiques i és punt de senderisme habitual C. És un volcà extingit». La resposta que dona és la segona, que, per ara, és la correcta. Igual que la que proposa «Quina és la principal funció actual del Teatre Kursaal?: A. Sala de ball. B. Discoteca. C. Centre cultural i arts escèniques». Un pena els errors.
