L'alcalde de Manresa analitza la crisi de l'habitatge a l'Observatori Social de la Vivenda amb càrrecs públics i agents del sector
La manca de sòl i la necessitat de mantenir una visió a llarg termini són les grans necessitats d'uns ajuntaments "desbordats"
SABINA FEIJÓO MACEDO/REGIÓ7
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va ser un dels reprsentants institucionals que van participar en un acte sobre la crisi de l'habitatge a Catalunya de l'Observatori Social de la Vivenda, impulsat pel Banco Santander i Prensa Ibérica conjuntament amb BeBartlet, amb la col·laboració d'Althena. Càrrecs municipals, diputats i representants del sector van coincidir que l'emergència habitacional exigeix més agilitat administrativa i participació publicoprivada. Tot i això, el consens es dilueix quan s'aborda la possibilitat d'un gran pacte polític sobre habitatge.
Els alcaldes de Manresa, Marc Aloy (ERC); Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón (PSC); el Prat, l'Alba Bou (Comuns); el Papiol, Jordi Bou (Junts) i Pontons, Josep Tutusaus (PP) van sumar la seva visió a la de representants locals de Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs o Vilanova i la Geltrú i també alcaldes de Portbou, Gael Rodríguez, Montgat, Andreu Absil, Santa Coloma de Gramenet, Mireia González o Badia del Vallès, Josep Martínez. Ciutats que sumen, juntes, més de 2 milions de ciutadans i els representants de les quals van compartir les seves prioritats juntament amb les visions de les diputades autonòmiques Ester Capella (ERC), Àngels Esteller (PP) o Glòria Freixa (Junts) en un debat al qual també es va sumar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica Silvia Paneque i altres representants d'organitzacions socials com Provivienda, Hogar Sí i Talento para el Futuro.
Més d'una trentena d'alcaldes, diputats, organitzacions socials i entitats del sector immobiliari es van reunir a Barcelona per conèixer en primícia el resultat de l'enquesta realitzada per l'Observatori Social de la Vivenda. La trobada va obrir el debat sobre les urgències municipals i els punts de trobada –i de fricció– entre administracions. Tot, amb l'objectiu, en paraules d'Albert Sáez, director d'EL PERIÓDICO i director general de continguts de Premsa Ibérica, “de retallar la gran distància entre allò que s'havia de fer per resoldre el problema de l'habitatge i allò que es planteja al debat públic”. Perquè, “més enllà dels titulars, la urgència també està a canalitzar el debat dins de les institucions polítiques” va secundar Nacho Corredor, vicepresident i soci de BeBartlet.
Mesures excepcionals
Pel que fa a la percepció sobre la crisi d'habitatge per part de les administracions municipals es resumeix en una "falta de sòl", la demanda de més "agilitat administrativa" i la necessitat de "mantenir una visió a llarg termini". Si en alguna cosa van coincidir els assistents va ser que els ajuntaments estan desbordats. Alcaldes com Mireia González, de Santa Coloma de Gramenet (PSC), van reclamar “agilitat en els processos administratius” i més recursos per actuar davant d'una emergència habitacional que, malgrat els discursos, no es tracta com a tal. "Si durant la pandèmia es van poder activar mesures excepcionals, també ara es pot fer amb la vivenda”.
D'aquesta manera, els consistoris denuncien que el sòl públic disponible s'esgota i que des del 2009 gairebé no s'han promogut noves promocions públiques. En aquest context, reclamen una acció coordinada entre la Generalitat, l'Estat i la Unió Europea per desbloquejar projectes i reforçar el paper de l'Incasòl.
En paral·lel, el sector privat demana regles estables. Seguretat jurídica. Marcel Prunera, president d'Althena, va insistir que el problema "no es resoldrà sense confiança mútua". La col·laboració publicoprivada, tradicionalment estigmatitzada, es reivindica ara com una via necessària per ampliar el parc assequible. “Regular no és penalitzar, sinó crear un entorn que generi seguretat jurídica i atregui inversió responsable”, va apuntar.
Primera trinxera
Totes les taules de treball van coincidir que els ajuntaments són la primera trinxera del problema. “Som els que rebem les famílies quan perden casa seva, però no tenim prou eines per respondre”, va resumir Marcel Prunera, president d'Althena. D'aquesta manera, la manca de recursos, tant humans com financers, se suma a un reclam transversal de realitzar processos urbanístics més àgils que redueixin els costos i els temps de tramitació. "No és només un problema polític, també econòmic, perquè la lentitud en la tramitació incrementa els costos finals de la vivenda".
