Restauració
L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
La manresana Anna Ribera prendrà el relleu de la família Calderón, que ha regentat el negoci durant gairebé tres quarts de segle, "amb amor, però també amb molta prudència i respecte"
"Amor, prudència i respecte". Aquests són els tres pilars sobre els quals s'assentarà el nou projecte del bar Pardal que encapçalarà la manresana Anna Ribera, la persona que prendrà el relleu de l'Imma Calderón després que la mateixa família hagi regentat el negoci durant gairebé tres quarts de segle. La transició, avisa Ribera, serà molt progressiva: "continuarem apostant per la cuina del xup-xup, però també tinc la intenció d'introduir altres plats i receptes que, segons la meva experiència, la gent demana".
La vida de la nova propietària del Bar Pardal ha estat plena de canvis. Va estudiar arquitectura i va exercir a Finlàndia, va tornar a Manresa per encarregar-se durant nou anys d'una aula de reforç escolar a la Font dels Capellans, però aleshores a la seva parella li van oferir feina de cuiner a un restaurant gallec, i la va acceptar amb la condició que Ribera també hi treballés. "Va ser aleshores quan em vaig enamorar de l'hostaleria, tot i que durant dos mesos vam estar treballant més de 80 hores cada setmana". Així i tot, recorda que "sempre havia admirat les persones que treballaven en la restauració, em va encantar el moviment constant típic a l'hostaleria".
Li va agradar tant, que quan va tornar a Manresa no va dubtar a entrar a treballar a la Vermuteria Santa Rita durant sis anys, però sentia que encara li faltava fer un nou pas. "Ja coneixia l'Imma, però un antic client em va trucar explicant-me que es jubilava" i la connexió entre les dues va ser imminent. "Recordaré tota la vida aquell 11 de juliol", el dia que l'Imma li va trucar per confirmar que el bar era seu. Un relleu al capdavant del negoci amb la intenció de "conservar la cuina del xup-xup, aquella que ha fet l'Imma i els seus pares durant tota la vida, i que a sobre estem veient que també agrada a molt jovent que l'està redescobrint".
Noves aportacions
Així i tot, "també tinc la intenció d'afegir nous plats, receptes que segons la meva experiència, agraden a la gent". Ja en té alguna molt avançada, tant que gairebé se li escapa de la boca, encara que "em sembla que és millor que ho descobreixin els clients quan obrim". Una jornada que Ribera espera amb candeletes, i que situa divendres a les sis de la tarda, "farem una petita festa d'inauguració i servirà per donar una mica d'ambient"
Abans, però, "he d'acabar de perfeccionar les receptes que em passarà l'Imma", amb qui treballa nit i dia perquè no es perdi "l'essència del Pardal". Per mantenir-la, basarà el seu projecte al capdavant del negoci en tres conceptes clars: amor, prudència i respecte. "Crec que el bar té un pes històric important i una clientela fidel. He de ser molt prudent, tenir molt de respecte a tothom i introduir totes les novetats amb molt d'amor i progressivament per no perdre l'essència del Pardal, i la gent que el descobreixi, s'hi haurà d'adaptar" sentencia la nova propietària.
Un procés que també està servint a Ribera per "estimar la imperfecció", perquè "de mica en mica i a mesura que m'he fet gran he anat transformant l'exigència que em poso a mi mateixa, i estic aprenent que la perfecció no existeix, i que estimar la imperfecció és molt sa". De fet, reconeix que "he tingut algunes inseguretats, però en el fons sé que ara mateix soc on he d'estar, i això és molt tranquil·litzador".
