Manresa acollirà la presentació d'un llibre sobre el darrer conclave escrit per dos experts vaticanistes

L'acte es farà el divendres 21 de novembre al Convent de Santa Clara

El papa Lleó XIV

El papa Lleó XIV / Europa Press

Carles Blaya

Carles Blaya

Manresa

El Convent de Santa Clara de Manresa acollirà el proper divendres 21 de novembre la presentació del llibre "El último cónclave. La sorpresa final de Francisco: La elección de León XIV", dels vaticanistes Elisabetta Piqué i Gerard O'Connell. L'acte, que obrirà i tancarà Sor Lucía Caram i en què intervindran els dos autors i la teòloga Emilce Cuda, secretària de la Pontifícia Comissió per a Amèrica Llatina, està organitzat per la Fundació del Convent de Santa Clara, amb el suport de la Fundació 'la Caixa'. La presentació es farà a partir de les 7 de la tarda.

El llibre ha estat escrita per periodistes molt coneixedors dels entrellats del Vaticà (Elisabetta Piqué, del diari La Nación, era amiga personal del papa Francesc), i la presentació permetrà d'una banda "agrair el pontificat del papa Francesc", i alhora "reconèixer el seu llegat evangèlic", expliquen els organitzadors de l'acte. També es pretén "obrir un espai de reflexió sobre el nou temps que s'obre amb el papa Lleó XIV", afegeixen.

Així, durant la presentació es parlarà del conclave més nombrós i internacional de la història, que va culminar amb l'elecció de Lleó XIV, i es parlarà sobre la transició entre dos estils i dos moments eclesials diversos. Alhora, es tractarà sobre la continuïtat i els accents propis del pontificat del nou papa i s'abordaran els desafiaments actuals de l'Església en aspectes com la justícia social, la pau i la reforma.

