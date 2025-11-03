Manresa ofereix trenta mil peces per jugar sigui quina sigui la teva edat
El Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa (MAT) acollirà, els dies 15 i 16 de novembre de 2025, una nova edició del Kapla al Museu
El Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa (MAT) acollirà, els dies 15 i 16 de novembre, una nova edició del Kapla al Museu, una proposta lúdica i educativa organitzada conjuntament pel CAE i el Parc de la Séquia, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa.
Durant el cap de setmana, persones de totes les edats podran jugar, construir i experimentar amb gairebé 30.000 peces de fusta Kapla, en un espai pensat per fomentar la creativitat, la destresa i la cooperació.
L’objectiu és fomentar el treball en equip, la creativitat i el pensament espacial, alhora que es desenvolupen habilitats de resolució de problemes i comprensió de formes i
estructures.
Novetats
Com a novetat d’aquesta setena edició, el projecte s’amplia amb sessions escolars que es faran de l’11 al 14 de novembre, adreçades a alumnat de cicle mitjà i superior, i proposa tallers i reptes de construcció dirigits, amb una durada de 60 minuts i un preu de 3,5 € per alumne.
Una altra de les novetats serà una activitat promoguda per la Intercol·legial de la Catalunya central, amb la participació dels Col·legis professionals d’Arquitectes, Arquitectes Tècnics, Enginyers Industrials i Enginyers Tècnics Industrials, el divendres 14, de 5 a 7 de la tarda.
El MAT, un gran espai de joc durant el cap de setmana Com en anys anteriors, el MAT es transformarà el cap de setmana en un gran espai de joc amb cinc zones diferenciades: joc lliure, construcció cooperativa, espai infantil, reptes de construcció i zona audiovisual.
També s’hi instal·larà un espai especial per construir la cúpula de Leonardo, una estructura de quatre metres de diàmetre feta només amb llistons de fusta, que es durà a terme en format taller i amb places limitades.
A més, un pop up a l’entrada del recinte exposarà les característiques i valors del joc de Kapla, com el treball en equip, la resolució de problemes i la motricitat, i també servirà de photocall de l’activitat.
El Kapla al Museu es farà dissabte i diumenge, en horari de 10h a 13.30h i de 16.30h a 20h.
L’entrada té un cost simbòlic d’1 euro per persona, del qual 50 cèntims es destinaran a la Fundació Althaia per donar suport als seus projectes de millora de l’atenció a infants i joves.
Per participar-hi, cal fer reserva prèvia a través de l’agenda del web del Parc de la Séquia i es pot consultar la informació completa al web del CAE.
I per formar part de l’equip de voluntariat, que dinamitza els diferents espais d’activitat en quatre torns horaris, les persones interessades poden sol·licitar-ho mitjançant aquest formulari.
L’activitat està organitzada pel CAE i el Parc de la Séquia (Fundació Aigües de Manresa -Junta de la Séquia), amb la col·laboració de la Fundació La Xarranca, la Fundació Althaia i l’Institut Guillem Catà.
Què és el Kapla?
El Kapla al Museu forma part del Programa de lleure i dinamització juvenil de Manresa del CAE, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i del departament de Drets Socials i
Inclusió de la Generalitat de Catalunya, i s’inclou dins la Setmana dels Drets dels Infants de la ciutat.
El Kapla és un joc de construcció creat per Tom van der Bruggen a partir d’unes petites peces rectangulars de fusta. Aquestes peces mantenen una proporció entre els seus
costats de 1:3:5 i això permet aconseguir unes construccions força estables i sofisticades.
El Kapla és un joc apte i interessant tant per grans com per petits. Més enllà de ser un joc entretingut i apassionant, està sent utilitzat en moltes escoles i espais educatius perquè permet treballar moltes habilitats i competències, com ara la creativitat, l’equilibri, la geometria espacial, la concentració, el treball en equip i la cooperació, entre d’altres.
