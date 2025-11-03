La segona gran caiguda de la millor 'drag queen' de Manresa
El vídeo, enviat pel mateix protagonista, mostra els efectes d'una impressionant ventada a Sant Feliu de Llobregat
F.GALINDO-M. LLOHIS
Si fa pocs dies aquest diari mostrava la divulgació que feia el manresà Juan Carlos Vázquez, Karla Show, un dels millors 'drag queen' de Catalunya, de com estava actuant a Mataró i va a parar per terra en una aparatosa caiguda amb un vestit de cua de 2,5 metres, ara ell mateix ha mostrat els efectes d'una impressionant ventada a Sant Feliu de Llobregat.
Karla Show actuava amb Raquel Palace, Katy Estrada, el ballet Palace, Esperanza Rios i Luis del Olmo en l'espectacle Fantàstic Cabaret quan el fort vent va convertir en ingovernable la fina capa que completava la seva caracterització de Rocío Jurado.
Se li capgira la capa
Molt actiu sobre l'escenari, la ventada fa que la peça de roba se li capgira i el destorba propiciant la caiguda.
Un cop a terra s'aixeca i continua actuant mentre el vent fa tremolar branques d'arbres.
Juan Carlos Vázquez, el popular transformista manresà Karla Show, té una llarga experiència sobre l'escenari amenitzant tota mena d'espectacles a còpia d'humor i respostes ràpides.
