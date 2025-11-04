El Campi qui Jugui de Manresa busca monitors per a la seva 40a edició
Els interessats tenen temps de fer arribar la seva sol·licitud fins al dia 16 de novembre abans de mitjanit
El Campi qui Jugui de Manresa, que enguany celebra els seus 40 anys, busca monitors. Enguany se celebrarà del 27 de desembre al 4 de gener, al palau firal.
El CAE-La Xarranca ha obert el període de sol·licituds per a formar part del personal de monitoratge del Saló de la Infància i la Joventut de l’Ajuntament de Manresa que organitza històricament l’Associació Campi qui Jugui.
Totes aquelles persones interessades a presentar-s’hi hauran d’inscriure’s i lliurar la documentació necessària abans del 16 de novembre a les 23.59 a les oficines del CAE, sigui de forma presencial o través del web www.cae.cat.
Les persones que es vulguin inscriure i siguin seleccionades cobriran les baixes del personal de monitoratge seleccionat a l'edició anterior que ja va manifestar que no hi participaria. De la mateixa manera, les persones seleccionades l’any passat que hagin expressat el seu interès de participar-hi, no cal que es tornin a inscriure, ja que mantenen la seva condició de monitors i monitores seleccionats.
Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds es poden presentar físicament a les oficines del CAE-La Xarranca, al carrer Sant Joan Baptista de la Salle, 4-6, 1r, de Manresa, de dilluns a divendres, de 9 a 2 del migdia i de 4 a 2/4 de 7 de la tarda. També els dissabtes de 9 a 2. La documentació també es pot fer arribar via pàgina web a www.cae.cat.
Les persones interessades poden consultar i descarregar-se tota la informació i la documentació necessària a la mateixa pàgina web del CAE. El dia 24 de novembre es publicarà el llistat amb les puntuacions provisionals. S’obrirà un període d’al·legacions del 24 de novembre a l’1 de desembre, i les puntuacions definitives es publicaran a partir del dia 2 de desembre.
La reunió informativa prèvia, d’obligada assistència per a les persones que faran de monitores, serà el 18 de desembre a les 2/4 de 7 de la tarda a la sala d’actes del Centre Cultural el Casino.
Des del 2018, el CAE/la Xarranca assumeixen l’organització del procés de selecció, contractació i coordinació dels monitors del Saló de la Infància i la Joventut Campi qui Jugui, adreçat a infants d’1 a 12 anys i a les seves famílies durant l’època de Nadal.
