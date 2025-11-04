Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cau una part de cornisa del Teatre Conservatori de Manresa

Els Bombers que s'han desplaçat al carrer Mestre Blanch han constatat que no hi ha perill de nous despreniments

La dotació de Bombers passant per la plaça d'Anselm Clavé

La dotació de Bombers passant per la plaça d'Anselm Clavé / Arxiu Particular

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Una dotació de Bombers s'ha activat a Manresa per recollir unes parts de cornisa que han caigut del Teatre Conservatori, al carrer Mestre Blanch, i assegurar la zona. L'avís per a aquesta incidència s'ha donat a 3/4 de 7 de la tarda d'aquest dimarts.

Fonts dels mateixos Bombers han constatat que, llevat de la part de cornisa que s'ha desprès, la resta de l'estructura està estable, motiu pel qual no hi ha risc de nous despreniments.

TEMES

  1. Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
  2. El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
  3. Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
  4. L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
  5. Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
  6. Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
  7. L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
  8. Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat

Cau una part de cornisa del Teatre Conservatori de Manresa

Cau una part de cornisa del Teatre Conservatori de Manresa

Aquest és el millor mètode per detectar problemes de salut en la teva mascota, segons una veterinària: "Perquè et quedis tranquil"

Aquest és el millor mètode per detectar problemes de salut en la teva mascota, segons una veterinària: "Perquè et quedis tranquil"

L'integrant de Gossos Roger Farré crea les noves carrosses de la Cavalcada de Reis de Manresa

L'integrant de Gossos Roger Farré crea les noves carrosses de la Cavalcada de Reis de Manresa

Autobages rep un nou premi de Ford Espanya

Autobages rep un nou premi de Ford Espanya

Plusfresc obrirà un nou supermercat a l'antic Márquez de Manresa

Plusfresc obrirà un nou supermercat a l'antic Márquez de Manresa

Ángel V. Torres diu que l’informe de l’UCO demostra que no ha cobrat suborns i anuncia una querella contra Aldama

Ángel V. Torres diu que l’informe de l’UCO demostra que no ha cobrat suborns i anuncia una querella contra Aldama

Retencions d'uns quatre quilòmetres per un accident a la C-55, a Esparreguera

Retencions d'uns quatre quilòmetres per un accident a la C-55, a Esparreguera

Mor Dick Cheney, exvicepresident dels Estats Units i mà dreta de George W. Bush

Mor Dick Cheney, exvicepresident dels Estats Units i mà dreta de George W. Bush
Tracking Pixel Contents