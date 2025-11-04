Cau una part de cornisa del Teatre Conservatori de Manresa
Els Bombers que s'han desplaçat al carrer Mestre Blanch han constatat que no hi ha perill de nous despreniments
Una dotació de Bombers s'ha activat a Manresa per recollir unes parts de cornisa que han caigut del Teatre Conservatori, al carrer Mestre Blanch, i assegurar la zona. L'avís per a aquesta incidència s'ha donat a 3/4 de 7 de la tarda d'aquest dimarts.
Fonts dels mateixos Bombers han constatat que, llevat de la part de cornisa que s'ha desprès, la resta de l'estructura està estable, motiu pel qual no hi ha risc de nous despreniments.
