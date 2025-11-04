La Fàbrica Nova de Manresa es prepara per renéixer després d'un any d'obres
La major part de la façana de la Via de Sant Ignasi ha quedat restaurada, s’han començat a instal·lar finestres i la teulada ja s’ha cobert amb material aïllant
Tancada des del 1989, la Fàbrica Nova de Manresa està a punt de renéixer. Aquest dimecres farà un any just que es van iniciar oficialment les obres per rehabilitar i consolidar la històrica nau industrial que de produir teixit passarà a ser un pol de coneixement que tindrà com a eix vertebrador un nou campus de la Universitat Politècnica de Catalunya. El projecte és impulsat per l’Ajuntament de Manresa i la mateixa Politècnica. La previsió és que les obres s’enllesteixin el pròxim mes de febrer.
L’any d’obres de rehabilitació coincideix amb una altra data important: l’octubre del 2005. Fa 25 anys justos es va donar el primer cop de mall del que es va anomenar operació de Fàbrica Nova. Amb un gest simbòlic es va iniciar l’enderroc de la major part del complex industrial -tret de la nau principal que ha quedat dempeus-per construir a tota la finca 425 habitatges, un aparcament subterrani amb un miler de places, un centre comercial de més de 10.000 metres quadrats i grans espais urbans i places, i un poliesportiu. El 2007, però, els treballs es van aturar a causa de la crisi de la bombolla immobiliària. I fins ara.
Objecte de totes les atencions
La nau principal és ara l’objecte de totes les atencions, unes atencions que ja comencen a donar fruits.
La façana que dona a la Via de Sant Ignasi i a l’avinguda Bertrand i Serra, que estava absolutament trinxada i en molt mal estat, ja llueix restaurada sense bastides. «S’ha fet reposició peça per peça de tots els maons i estructures que estaven en mal estat per recuperar el seu aspecte original», explica l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. «És un treball de formiga» que ha obligat els operaris a fer una obra artesanal que ara s’ha traslladat a la façana que dona al parc de Sant Ignasi i al carrer Ignasi Domènech.
Excepcionalment, Aloy va fer de guia per Regió7 per l’exterior i també l’interior de la nau coincidint amb el primer any d’obres.
Un canvi significatiu i visible a simple vista és que ja han començat a instal·lar finestres. De tantes obertures que hi ha, les finestres s’enduran 1,5 dels 10 milions que s’hauran invertit en la rehabilitació. Per evitar la incidència del sol a l’interior, els vidres tenen un sistema que no deixa passar la radiació solar. Segons Aloy, «quan veiem que un edifici no té finestres o que les obertures estan tapiades, fa la sensació d’abandonament. Ara, tancat i protegit, es veurà un edifici acabat».
La restauració també està a punt d’acabar a la torre de la banda nord, la més propera a la carretera del Pont de Vilomara. Era l’accés original a la nau i encara conserva l’escala original de l’època, la de fa 100 anys. En aquest cas també tenia problemes d’estabilitat que s’han resolt, mentre que l’escala s’ha conservat.
L’entrada principal
De l’exterior ressalta el tram de façana nova que s’ha construït just al costat de la torre nord. Es va enderrocar el 2007 a causa del seu mal estat i així es va quedar. En aquest cas s’ha hagut de fer nova. Serà semblant a la resta de la façana, tot i que «hi ha la voluntat expressa que es vegi que no és l’original, que és nova i que s’ha recuperat». Fa tot just sis mesos només hi havia els fonaments, i ara pràcticament s’ha enllestit. Aquí és on hi haurà l’entrada de l’equipament. Segons Aloy, la idea és que hi hagi un gran vestíbul.
De l’interior de la nau industrial destaca la sensació d’immensitat i d’amplitud de cadascun dels pisos de la nau: el soterrani -en part visible i on els darrers dies hi ha dues grans màquines excavadores al mig- la planta baixa i la del primer pis.
En aquest punt, que és on es construeix la façana nova, també es va enderrocar el terra de cadascuna de les plantes, de forma que es veu el segment de totes elles.
Es deixarà així perquè sigui el projecte que ha de dissenyar l’interior de la nau qui digui què s’hi pot fer. Segons Aloy, «la voluntat és que es faci visible la relació entre les tres plantes, que es mostri la seva magnitud, i que hi hagi un gran espai obert i diàfan per donar la benvinguda als visitants».
Tornen les 52.000 teules
A la primera planta es pot contemplar com s’han restaurat i recuperat les encavallades originals, que són les estructures de bigues que suporten la coberta. S’ha dut a terme un procés per treure impureses i les parts oxidades, i s’ha pintat amb antioxidant de color gris.
A la teulada, pràcticament enllestida, hi han instal·lat uns panells formats per dues capes de fusta amb un aïllament tèrmic de dotze centímetres al mig. A sobre s’hi han començat a col·locar una a una les 52.000 teules que es van treure mesos enrere per restaurar i reforçar la teulada. «Les que estaven en bones condicions s’han aprofitat i s’han col·locat a la part visible de la nau. Les teules noves són als vessants interiors».
De l’any d’obres Aloy destaca «la feina dels equips d’arquitectes» del despatx Julià Arquitectes Associats, «que ha treballat aquest projecte amb una sensibilitat extraordinària». També la tasca de les dues empreses manresanes que fan l’obra, Constructora d’Aro i Cots i Claret. «Han fet tots els esforços per dur a terme aquesta feina gairebé artesana, amb personal molt ben format que treballa amb delicadesa i rigor».
Finançament
Les obres de rehabilitació i consolidació de la Fàbrica Nova es porten a terme amb una aportació de 10 milions del govern central. El repte és ara trobar diners per continuar el projecte, que s’ha de centrar en els interiors. En aquest sentit, «estem treballant molt intensament i molt bé amb diverses institucions que creuen que aquest és un gran projecte no només per la ciutat, sinó pel país», segons Aloy. Hi ha converses amb Presidència i Universitats de la Generalitat de Catalunya, i també amb la Diputació de Barcelona.
Les obres de restauració i consolidació de la Fàbrica Nova s’han d’acabar a principis de l’any vinent. Cap al mes de febrer si no fallen els subministraments. A partir d’aquí entraran en joc els interiors. Ajuntament i UPC ja han tret a concurs el projecte que ha de definir els espais i usos que tindrà l’antiga nau industrial. Què fer i com en 20.000 metres quadrats. El recinte en fa uns 17.000, però les plantes són molt altes i es preveu que en alguns punts s’aprofiti per fer altells o entreplantes. La primavera de l’any vinent es triarà l’equip que haurà de redactar la seva proposta. Tindrà un any i mig per lliurar el seu projecte. Per avançar, després s’hauran d’adjudicar les obres.
