L’Ajuntament de Manresa i Fundació Mémora signen un conveni per impulsar el projecte Ciutats que Cuiden
El conveni ha estat signat per l’alcalde Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i el director general de Fundació Mémora, José Joaquín Pérez
L’objectiu del conveni és desenvolupar actuacions per millorar l’atenció i la solidaritat en la fase final de la vida
Marc Aloy Guàrdia, alcalde de Manresa, en representació de l’Ajuntament, i Jose Joaquín Pérez, director general de Fundació Mémora, han signat un conveni de col·laboració per impulsar el projecte «Ciutats que Cuiden». Aquesta iniciativa té com a objectiu transformar la ciutat en un espai més empàtic i solidari cap a les persones que es troben en el tram final de la seva vida, amb especial atenció en evitar la mort en situació de pobresa o solitud no desitjada.
Fundació Mémora busca abordar quatre àrees clau amb el projecte «Ciutats que Cuiden»: un observatori de la solitud no desitjada i la mort en solitud, el desenvolupament d’una unitat de gestió del coneixement, la construcció del model de «Ciutats que Cuiden» i una metodologia d’autoavaluació amb 9 categories i 78 indicadors que ajuden a mesurar com avança la ciutat cap a un ecosistema realment cuidador.
L’Ajuntament de Manresa s’ha compromès a participar activament en aquest projecte mitjançant l’autoavaluació del model de Ciutat que Cuida, així com aportant el seu coneixement especialitzat. Aquesta col·laboració permetrà a Manresa implementar les polítiques recomanades per la recerca de Fundació Mémora, integrant-se en aquest moviment cap a una ciutat més compromesa i solidària.
El conveni tindrà una durada inicial de tres anys, amb la possibilitat de prorrogar-se fins a quatre anys. Per assegurar el seu correcte desenvolupament, es crearà una Comissió de Seguiment que garantirà el seu compliment.
Amb aquesta aliança, Manresa referma el seu compromís amb el benestar social i el suport a les persones en les situacions més vulnerables, consolidant-se com una ciutat que cuida i acompanya els seus ciutadans en totes les etapes de la vida.
Durant la signatura també han estat presents, la regidora de Presidència, Drets Socials i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, Mariona Homs; Josep París, director de Desenvolupament de Fundació Mémora; Montse Sucarrats, gestora de Desenvolupament de Mémora a Manresa; Miquel Moncunill, gerent de Mémora a Manresa; i Ramón Martín, tècnic municipal.
Sobre Fundació Mémora
Fundació Mémora té la finalitat de proporcionar ajuda a la societat, donant suport i millorant l’atenció a les persones i les famílies en situació de procés final de la vida, donant suport al seu torn, als professionals que les atenen. Els quatre grans eixos d’actuació són sensibilització, recerca i innovació, formació i acció social.
Mémora és el primer grup a Espanya i Portugal de serveis funeraris, tanatoris, crematoris i gestió de cementiris. Realitza més de 62.000 serveis funeraris, 35.000 incineracions anuals i més de 52.000 famílies van ocupar les seves sales a Espanya i Portugal el 2024. A tot Espanya, el grup ofereix els seus serveis a través de 1.600 professionals, 194 tanatoris, 57 crematoris i 97 cementiris.
