L'integrant de Gossos Roger Farré crea les noves carrosses de la Cavalcada de Reis de Manresa
El punt de partida és una idea del nou director artístic de la nit més màgica de l'any, Enric Llort
El baixista de la banda manresana diu que tindran un estil "solemne i proper al Cirque du Soleil"
Integra un equip on també hi ha l'artista plàstic Txema Rico, David Serra i Arnau i Enric Farré
La Cavalcada de Reis de Manresa del pròxim 5 de gener es renovarà de dalt a baix. Tal com ja es va dir, la direcció artística anirà a càrrec d'Enric Llort -director artístic, guionista i actor-, tindrà el doble de pressupost que la darrera edició (de 75.000 a 150.000 euros) i es faran noves les carrosses. El responsable d'aquesta part del muntatge serà un equip format per cinc persones, amb el músic Roger Farré, baixista de la banda manresana Gossos, com a veu cantant.
Al costat de Roger Farré, ja han començat a treballar en les carrosses, a la nau municipal de Bufalvent on es guarda el material de la Cavalcada, el pintor plàstic Txema Rico, molt conegut pels fantàstics murals que ha fet en alguns carrers de Manresa -com el de la gent gran a les Escodines i el d'homenatge al pintor Jaume Casacuberta a la Sagrada Família-, David Serra, i Arnau i Enric Farré, germà i oncle del Roger, respectivament. Mentre que l'Enric se centrarà en el tema elèctric (llums i so) i Rico en la pintura i vernís, la resta es repartiran les feines de fusteria i de pintura. El disseny, comenta el músic, "és una feina feta entre tots".
"Que als nens els encantin"
Malgrat la "bona intenció" i el "talent" invertits en les carrosses de les dues darreres edicions, en què l'Ajuntament va encarregar la direcció artística a un equip format per Juli Bellot, Núria Gómez, Climent Ribera i Aina Torné, autors de la proposta "La Nit dels Astres", l'objectiu dels nous autors de les carrosses és donar-hi un tomb per fer-les molt més vistoses. "Basat en una idea de l'Enric", diu Farré, tindran "un estil més solemne i proper al Cirque du Soleil". També seran molt més acolorides "amb la intenció que als nens els encantin, i també als pares".
Es tracta de les carrosses dels tres reis, Melcior, Gaspar i Baltasar; la de l'àngel, la del patge reial, la del carbó, dues per als regals i la dels caramels, que no pot faltar en aquesta cita anual.
Hi van començar a treballar fa un parell de mesos amb les primeres trobades per posar en comú idees, dibuixos i proves. Farré, que, a banda de músic, es dedica al tema del disseny i fa videoclips i dibuixos per a infants, celebra que s'hagi augmentat el pressupost de l'espectacle més seguit de l'any a Manresa. "Em va semblar que tenien una idea ambiciosa i, això, si ho vols fer bé, requereix recursos", remarca.
Crida a participar-hi
Per fer possible aquesta nova Cavalcada, l'Agrupació Cultural del Bages, que l'organitza, fa una crida a participar-hi activament. De moment, ja hi ha prop de 200 persones inscrites procedents de diverses entitats de la ciutat. Totes les persones majors de 12 anys que en vulguin formar part poden inscriure’s en aquest formulari fins al 30 de novembre. Sobretot, fan falta persones per acompanyar les carrosses amb temes lligats a la seguretat i el control durant la vetllada.
