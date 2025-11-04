Manresa acull ‘Descobrim els Candels d’avui’, una taula rodona per reflexionar sobre migració i inclusió social
És una de les activitats que s’organitzen arreu del territori per celebrar el centenari del naixement del periodista i escriptor Paco Candel
REGIO7
La Biblioteca de l’Ateneu Les Bases, de Manresa, acollirà aquest dijous 6 de novembre a les 6 de la tarda la taula rodona ‘Descobrim els Candels d’avui’, un espai de reflexió, trobada i diàleg per reconèixer les aportacions positives i les lluites de les persones migrants, i promoure l’intercanvi d’experiències per construir una societat inclusiva. La taula rodona s’emmarca en el centenari del naixement de Paco Candel, figura clau en la descripció del fenomen migratori a Catalunya i un defensor incansable d’una societat cohesionada, plural i integradora.
A la taula rodona es posarà de relleu que la construcció nacional no pot desvincular-se de la creació de comunitat i del foment del sentiment de pertinença, valors essencials per fer front als reptes globals actuals i a la creixent polarització social i política, marcada per l’ascens de l’extrema dreta. Els anomenats “nous Candels” no són líders individuals, sinó projectes col·lectius arrelats al territori que, des de la diversitat, contribueixen a teixir vincles i reforçar la convivència. Aquests projectes, més enllà de les accions personals, són els que avui impulsen una Catalunya més inclusiva, on el sentiment de pertinença esdevé la base per afrontar els desafiaments socials i polítics del present.
Immigració
La sessió serà moderada per Xavier Sunyol Garcia-Moreno, periodista del Canal Taronja, i comptarà amb la participació de Josep Ramon Mora, manresà sindicalista, activista social i voluntari de Càritas Manresa; Uma Alcaida, presidenta i fundadora de l’Associació Far Gàmbia, i Yousra Touri, educadora social i activista que actualment treballa a Càritas Vic.
Abans de la taula rodona hi haurà una breu visita comentada per Jordi Font Agulló, director del Memorial Democràtic, a l’exposició ‘Paco Candel i els altres: un retrat literari de la immigració a Catalunya’. L’exposició ha estat produïda per Memorial Democràtic i es pot veure a la Biblioteca Ateneu Les Bases fins al 28 de novembre.
La taula rodona està organitzada per la Fundació Paco Candel amb el suport de la Direcció General de Migracions i Refugi de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració del Memorial Democràtic, l’Ajuntament de Manresa, la Biblioteca Ateneu les Bases i Òmnium.
