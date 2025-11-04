Manresa reunirà els principals creadors de continguts en català a les xarxes
Creafest’25 se celebrarà dissabte durant tot el dia a la Plana de l’Om
Manresa reunirà els principals creadors de contingut en català. Serà aquest dissabte a la quarta edició del festival Creafest’25 en un acte organitzat per l’Associació Creadors.TV, que impulsa la iniciativa amb l’objectiu de reunir els creadors de continguts a les xarxes amb el públic que els consumeix. També es porta a terme amb la voluntat que comparteixin experiències.
El Creafest’25 es durà a terme a l’auditori de la Plana de l’Om tant en format presencial com digital. És gratuït i obert a tothom.
Taules rodones
Començarà a les 10 del matí amb la benvinguda, i a continuació hi haurà una primera taula rodona que s’ha titulat ‘Més enllà dels videojocs’ per analitzar la creació de continguts no relacionats amb els videojocs. Moderat pel músic, actor, periodista i artista polifacètic Gerard Sesé, hi participaran la viatgera i comunicadora Anna Rovira; els creadors de continguts sobre cultura i viatges al Japó Aventura x Japó; la música i dibuixant Laia Guilanyà; i el youtuber de Star Wars en català, Roger Balmes.
A les 12 del migdia hi haurà la segona de les taules rodones programades. En aquest cas per analitzar el salt de les xarxes als mitjans de comunicació. En aquest cas moderarà el debat l’experimentada periodista Mariola Dinarés. Hi participaran el realitzador audiovisual Marc Lesan; el divulgador de la cultura del videojoc Oriol Bartomeu; el reporter i artista Enric Bautista; i el creador de continguts manresà Norman Lopez.
L’acte es reprendrà havent dinat amb un pòdcast en directe amb la participació de Geeknorants i el biohacker i enginyer Edgar Pons.
Gala d'homenatge
Finalment hi haurà una gala d’homenatge de Creadors.TV. Hi haurà reconeixements per a FandubbersCAT, que promou el doblatge amateur en català; L'associació Sofcatalà, que promou l’ús del català a la informàtica, internet i les noves tecnologies; T’en fem 5 cèntims, sobre cinema i sèries; i l’associació de jugadors en català Gaming.cat.
Els organitzadors de l’acte, Associació Creadors.TV és una entitat cultural sense ànim de lucre que promou la creació i el consum de contingut en català a les xarxes. Amb aquest objectiu, també procura crear una xarxa amb altres col·lectius que promouen l’ús del català en el món digital o ofereixen suport a creadors de contingut en la nostra llengua. Va néixer en ple confinament, amb l’objectiu d’aglutinar els diferents canals de contingut que afloraven invisibilitzats per les plataformes, que no oferien cap filtre de llengua catalana. L’any 2021 es va constituir com a associació sense ànim de lucre amb xifres que van superar aviat els 300 canals de contingut en català.
