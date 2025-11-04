Més de 500 professionals debatran a Manresa com prevenir el suïcidi
La jornada vol transmetre que la prevenció és una tasca compartida, no tan sols del sistema sanitari
Més de 500 professionals que tracten amb situacions de risc de suïcidi participaran a les sessions ‘El suïcidi, una responsabilitat compartida’ que se celebraran aquest divendres a Manresa. Hi participaran professionals de la salut, de l’educació, dels cossos de seguretat i també de l’àrea social. Es parteix de la base que la prevenció del suïcidi no és només una tasca del sistema sanitari, sinó de tota la comunitat. D’aquí que es parli de responsabilitat compartida. L’activitat forma part de les IV Jornades de Salut Mental de Catalunya central.
Les sessions de treball continuaran el dia 14 a Berga i el 21 a Vic. S’han organitzat en sessions territorials amb l’objectiu d’arribar a professionals de tots els punts de la regió sanitària de les comarques centrals, i reforçar una mirada comunitària i transversal en la prevenció del suïcidi.
Primera sessió a Manresa
La primera sessió tindrà lloc aquest divendres 7 de novembre a la sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, de les 9 del matí a les 2 del migdia. La segona es farà el 14 de novembre al Pavelló Suècia de Berga i la tercera, el 21 de novembre a l’Hospital Universitari de Vic.
Aquestes jornades, de caràcter bianual, s’han consolidat com un espai de treball conjunt entre professionals de la salut, l’educació, la seguretat i l’àmbit social, que comparteixen experiències i eines per detectar i acompanyar el malestar emocional al llarg de totes les etapes de la vida. Des de la seva creació, l’objectiu principal és promoure la detecció precoç, la intervenció coordinada i el suport comunitari com a eixos clau per reduir el risc suïcida i enfortir la xarxa d’atenció.
Una mirada per entendre i prevenir
La jornada inicial a Manresa comptarà amb una benvinguda institucional i diverses ponències centrades en les diferents mirades que cal tenir per entendre la conducta suïcida.
Es parlarà del compromís col·lectiu per detectar i prevenir, d’entendre i acompanyar el malestar juvenil des de l’aula fins a la consulta, de la prevenció en la vellesa o de la mirada de gènere en el suïcidi. També s’abordarà la relació entre el consum de substàncies i el risc suïcida, i es tancarà amb un espai de reflexió col·lectiva per compartir experiències entre els assistents.
L’equip motor de de les jornades subratlla que la prevenció del suïcidi no és només una tasca del sistema sanitari, sinó una responsabilitat compartida per tota la comunitat. Considera que és necessari sumar esforços des de l’àmbit educatiu, els serveis socials, els cossos de seguretat i les entitats del tercer sector per avançar cap a una cultura de la prevenció i de l’atenció sensible al malestar emocional.
Jornades de salut mental
Les jornades interdisciplinàries de salut mental són un espai que permet passar de la reacció a la prevenció activa, posant l’accent en la importància de parlar obertament del suïcidi, trencar estigmes i reforçar les xarxes de suport.
Les sessions estan adreçades a professionals d’atenció primària i especialitzada, docents, personal dels serveis d’urgències i emergències, agents dels cossos de seguretat, treballadors socials, psicòlegs i entitats del tercer sector que treballen en l’àmbit de la salut mental. La participació és gratuïta, però cal inscripció prèvia. I a hores d’ara ja hi ha inscrits més de 500 professionals.
Segons l’organització, afrontar la conducta suïcida requereix un compromís que vagi més enllà de la consulta clínica. Aquestes jornades volen reforçar la idea que només si es treballa de forma conjunta -des dels diferents àmbits i territoris- es podrà avançar cap a una societat que cuidi millor la seva salut mental i que posi la vida al centre.
L’organització en el qual hi ha Salut Pública; Servei Català de la Salut; els equips de Salut Mental de la Fundació Althaia, Sagrat Cor de Martorell i Hospital de Vic; professionals de l’atenció primària de l’ICS Catalunya Central; Centre Sanitari del Solsonès, i les EBA Vic Sud i Centellas; i els equips d’emergències com son Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), i Mossos d’Esquadra. També estan obertes a professionals dels àmbits de justícia i ensenyament.
