Tres perruqueries de Manresa per a un cabell perfecte: bòtox capil·lar, color i allisats professionals

Els salons Caché Estilistes, Mari Karoma i XL Perruquers aposten per la salut del cabell amb tractaments de qualitat i resultats espectaculars

Manresa

A Manresa hi trobem professionals de la perruqueria que entenen el cabell com una expressió d’estil i personalitat. Tres perruqueries de referència, Caché Estilistes, Mari Karoma Estilistes i XL Perruquers, aposten per la qualitat, l’experiència i un tracte proper per aconseguir resultats que combinen bellesa i salut capil·lar. Des de tractaments com el bòtox capil·lar o l’allisat brasiler, fins a coloracions de precisió i assessoraments completament personalitzats, aquests espais són sinònim de confiança i bon gust.

Caché Estilistes: 25 anys cuidant-te el cabell

Amb 25 anys d’experiència, Caché Estilistes és tot un referent de la perruqueria a Manresa. El seu equip combina professionalitat i tendència per oferir serveis per a dona i home, adaptats a cada estil. El bòtox capil·lar és un dels tractaments estrella del saló: diferent de la queratina, aporta hidratació, força i vitalitat al cabell, deixant-lo suau i brillant. Amb l’arribada de l’estiu, també recomanen tractaments específics per hidratar i recuperar el cabell després del sol i la calor.

A la seva barberia, el lema és clar: “Cuida el teu estil. Tall, barba i acabats professionals.” Marquen tendència, amb talls actuals i fets a mida per a cada client. Els trobareu al número 19 del carrer València i hi podeu contactar al 938 74 58 05

Karoma Estilistes: Allisats, color i assessorament 100% personalitzat

A Karoma Estilistes, el cabell es tracta amb cura i coneixement. Especialistes en allisats brasilers i metxa balayage, ofereixen resultats naturals i duradors, sempre adaptats a cada tipus de cabell.

L’allisat brasiler, similar al de la queratina, es diferencia per ser progressiu i no químic: amb cada aplicació, el cabell queda més llis i brillant. El seu secret és l’atenció al detall — diagnòstic previ, seguiment i assessorament sobre com cuidar el cabell a casa — per garantir un servei completament personalitzat. El centre es troba al 33-35 del carrer Amadeu Vives i el seu telèfon de contacte és el 629 07 66 66.

XL Perruquers: Color, luxe i un assessorament que marca la diferència

A XL Perruquers, la personalització és clau. Són especialistes en color i ofereixen tractaments antifrizz amb resultats espectaculars. Treballen exclusivament amb productes i marques de luxe, prioritzant sempre la salut i la qualitat del cabell.

Cada servei comença amb un assessorament individualitzat, on s’analitza el tipus de cabell i el resultat desitjat. A XL ho tenen clar: “no fem miracles, fem cabells perfectes”. Per això, rebutgen processos agressius, com passar d’un cabell negre a ros en una sola sessió, i aposten per un resultat natural, cuidat i durador. El saló està al passeig Pere III, 34 i el seu telèfon és el 937 42 72 79.

