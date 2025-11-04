Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un motorista resulta ferit menys greu en topar contra un turisme a la carretera de Vic de Manresa

Ha hagut de ser traslladat d'urgència a l'hospital de Sant Joan de Déu per rebre atenció sanitària

Per atendre el ferit s'han activat dues ambulàncies del SEM

Xavi Moraleda

Manresa

Un motorista ha resultat ferit menys greu després d'haver patit un accident amb un turisme a la carretera de Vic de Manresa. El xoc s'ha produït el matí d'aquest dimarts, pels volts de les 10 h del matí. A causa de l'impacte, el conductor de la moto ha hagut de ser traslladat a l'hospital de Sant Joan de Déu per rebre atenció sanitària, com han confirmat fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a aquest diari.

Per a aquesta incidència, s'hi han activat dues ambulàncies. El conductor del turisme, com han avançat els Bombers de la Generalitat, no consta com a ferit arran de l'incident.

