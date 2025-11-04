Un motorista resulta ferit menys greu en topar contra un turisme a la carretera de Vic de Manresa
Ha hagut de ser traslladat d'urgència a l'hospital de Sant Joan de Déu per rebre atenció sanitària
Un motorista ha resultat ferit menys greu després d'haver patit un accident amb un turisme a la carretera de Vic de Manresa. El xoc s'ha produït el matí d'aquest dimarts, pels volts de les 10 h del matí. A causa de l'impacte, el conductor de la moto ha hagut de ser traslladat a l'hospital de Sant Joan de Déu per rebre atenció sanitària, com han confirmat fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a aquest diari.
Per a aquesta incidència, s'hi han activat dues ambulàncies. El conductor del turisme, com han avançat els Bombers de la Generalitat, no consta com a ferit arran de l'incident.
