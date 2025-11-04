El nou carrer Guimerà de Manresa dona pistes de com quedarà
En el tram més proper al carrer del Canonge Mulet ja es pot circular pel nou paviment a un sol nivell que hi haurà a la part del vial que es transformarà en illa de vianants
Les obres per transformar en illa de vianants el carrer d'Àngel Guimerà de Manresa entre la plaça de Neus Català i Pallejà i la Muralla del Carme comencen a oferir pistes de com quedarà. Un cop finalitzada tota la prolongació del vial, entre la plaça de Neus Català i Pallejà i la de Lluís Companys, actualment s'està fent el tram que queda passat el trencall per anar al carrer dels Esquilets (Sant Joan Baptista de la Salle) i la Muralla. Ja es veu com serà el paviment a un sol nivell del vial i com seran les jardineres.
En algun tram de la vorera ja es pot passar pel nou paviment, amb unes peces rectangulars i d'un gris molt clar. En concret, es pot transitar pel tram que queda en direcció cap a la Muralla, on hi ha el carrer del Canonge Mulet, a partir de la botiga Serra Claret. Malgrat això, encara hi ha molta feina per fer. Des de la botiga Serra Claret en la direcció contrària, continua tot el terra aixecat, amb la canonada del clavegueram a la vista.
Arbres i vegetació
Quan quedin acabades del tot les obres, amb la previsió que sigui el novembre de 2026, en l'esmentat tram que es convertirà en illa de vianants hi haurà un espai central dedicat als arbres i a la vegetació, i també amb espais de repòs, mentre que els laterals, a tocar dels comerços, es reservaran perquè hi puguin passar els vianants. Tindrà paviment a un sol nivell amb un disseny que permetrà que l’aigua de la pluja s’infiltri cap al terreny a les zones arbrades i vegetades.
Les obres que es duen a terme actualment entre el trencall dels Esquilets i la Muralla havien de quedar acabades aquesta tardor, juntament amb les que es van fer al tram entre el carrer de Carrió i la plaça de Lluís Companys, que es van enllestir quan tocava, però la inclusió d'un cablejat en l'actuació les ha endarrerit. Això, juntament amb la petició dels botiguers -abans de saber que s'endarreriria aquesta part- per tal de començar la següent fase, entre la plaça de Neus Català i el trencall del carrer de Circumval·lació, el gener, passades les festes, ha fet canviar els plans inicials. Així, les obres entre el trencall dels Esquilets i la Muralla continuen fins al gener, amb la idea de tenir-les molt embastades per les festes per molestar el mínim els botiguers de l'entorn.
El gener començaran les del tram entre la plaça de Neus Català i el trencall del carrer de Circumval·lació, i a començament de l'estiu del 2026, el darrer tram, entre els trencalls dels carrers de Circumval·lació i dels Esquilets, aquest darrer inclòs, atès que també s'hi faran obres.
