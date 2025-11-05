Ajuts de fins a 2.000 euros per contractar o ampliar la jornada de treballadores de la llar o per fer cures
L'Ajuntament de Manresa obre el termini per sol·licitar la subvenció
REGIÓ7
L’Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria per sol·licitar ajudes per a la contractació o ampliació de jornada a persones que treballin en l’àmbit de la llar o de les cures, amb l’objectiu de millorar les seves condicions laborals. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert fins al divendres 14 de novembre.
Les ajudes estan dirigides a persones físiques ocupadores que aquest any hagin contractat o ampliat la jornada a una persona per tenir cura de persones grans, infants o dependents, o per dur a terme tasques de la llar, inclosa la neteja.
Queden expressament excloses de les subvencions les contractacions per fer tasques de jardineria o conducció, així com també les conversions de contractes temporals ja existents a indefinits.
Les ajudes cobriran l’import corresponent a les despeses de Seguretat Social que ha d’abonar la persona contractant o ocupadora, de l’1 de gener del 2025 al 31 de març del 2026, sense que s’estableixi cap mínim de la jornada laboral.
La quantitat màxima subvencionable és de 2.000 euros per persona beneficiària.
Per accedir a l’ajuda, l’ocupador o ocupadora ha de ser una persona física, major de 18 anys, i aquesta persona o la persona contractada ha d’estar empadronada i residir legalment a Manresa. A més, el servei s’ha de prestar al domicili de la persona contractant, però també és possible que el treball es faci al domicili d’una persona dependent i que el contracte estigui formalitzat per familiars o el tutor o tutora legal.
Tota la informació sobre la convocatòria, les bases completes i els formularis necessaris per presentar la sol·licitud es pot trobar a la pàgina web de l’Ajuntament de Manresa, a manresa.cat.
