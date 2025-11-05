Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un cotxe xoca contra un senyal de trànsit i acaba al centre de la rotonda de la Petrocat, a Manresa

Els ocupants del vehicle han pogut sortir de l'interior pel seu propi peu

El turisme accidentat a la rotonda de la Petrocat de Manresa

El turisme accidentat a la rotonda de la Petrocat de Manresa / Arxiu Particular

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un turisme xoca contra un senyal de trànsit i acaba encastat al centre de la rotonda de la gasolinera Petrocat de Manresa, sota l'Eix Transversal. L'accident ha tingut lloc la tarda d'aquest dimecres, pels volts de les 4.20 h. El cotxe, que s'incorporava des de la C-37z, després de sortir de Manresa, ha impactat en primer lloc contra un senyal de cediu el pas i, per l'excés de velocitat, ha avançat en línia recta fins al centre de la rotonda.

Per a aquesta incidència s'ha mobilitzat el SEM, per atendre els ocupants del vehicle, que han pogut sortir del seu interior pel seu propi peu, i els Bombers de la Generalitat, que s'han encarregat de fer la neteja de calçada.

TEMES

