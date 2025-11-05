El disseny d'una campanya de Fira de Barcelona segueix el patró del de Manresa +Benparida
Els creadors de la imatge de marca i un dissenyador independent expliquen que "com més simple i geomètrica és una figura, més fàcil és que s'assembli a un altre disseny"
El passat mes de juny, l'Ajuntament de Manresa va presentar una nova campanya per trencar amb la manca d'autoestima que moltes vegades es percep entre la ciutadania. Aquesta nova imatge que es vol projectar a la ciutat porta el nom de "Manresa +Benparida", i utilitza formes geomètriques per representar alguns elements caracterítics del modernisme a la ciutat. Curiosament, fa una mica més de dos mesos, l'Smart City Expo World Congress de Barcelona va llançar un disseny on, de nou, les formes geomètriques eren les protagonistes.
Un fet que pot sorprendre a la població general, però que segons els creadors de la campanya manresana, Duplex Creativity, i un expert independent, el manresà Maiol Baraut de l'estudi Únics.cat, "cada vegada s'ha convertit en una circumstància més habitual". Per què? Doncs principalment perquè "com més simple i geomètrica és una figura, més fàcil és que s'assembli a un altre disseny". Una tendència en el món de la imatge de marca que s'allunya dels degradats i conceptes molt carregats, "que era el corrent majoritari fa poc temps".
Pel que fa a la paleta cromàtica, també hi ha similituds "ja que no deixen de ser colors primaris sòlids", tot i que en aquest sentit, en la imatge del congrés que s'està celebrant a Barcelona, "el color està molt més saturat que no pas el que s'ha escollit per la de Manresa". Però, per quin motiu cada vegada hi ha més dissenys d'aquest estil? La raó principal, detalla Baraut, és que "és molt adaptable a tots els suports, i sobretot a tota mena de dispositius". Un punt que també van tenir en compte l'estudi de disseny establert a Sant Joan de Vilatorrada: "Ens permet mantenir amb molta facilitat les estructures dels espots, tant per uns baixos a la pàgina del diari com per una gran lona a la Fàbrica Nova".
Formes planes, però característiques
La clau en el disseny de la campanaya Manresa +Benparida és "combinar elements característics del modernisme de la ciutat i d'edificis de la ciutat perquè fos distingible, i il·lustrar-ho amb figures de jocs de construcció", ja que part dels espais vertebradors del futur de la ciutat estan en procés de construcció. El dissenyador manresà Maiol Baraut, afegeix que "el fa molt contemporani, són formes que donen context a la campanya i que expressen un missatge de modernització, sitetització i simplicitat, que en el fons és el que busca la campanya".
Així i tot, que coexisteixin dos dissenys amb elements similars no és una circumstància nova: "Als estudis de disseny, i més als de caràcter minimalista com el nostre, passa sovint que ens trobem casos similars" expliquen des de Duplex Creativity. Això sí, "sempre tendeixen a ser coincidències", com quan el 2014 un dels seus membres, Xevi Victori, va escollir el Lleó de Manresa per il·lustrar el cartell de la Festa Major. Per casualitat, pocs mesos després, la ciutat de Tarragona va presentar el cartell de Santa Tecla presidit per la figura del Lleó de Tarragona.
