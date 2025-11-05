Empresaris i investigadors de la regió: «El que necessitem és gent espavilada i amb una mica de criteri»
Una de les taules rodones de la jornada 3 Ct celebrada ahir a Manresa es va centrar en el potencial de la ciutat per a captar talent
En la primera taula rodona de la jornada 3Ct que es van celebrar ahir a l’auditori de la Plana de l’Om, quatre agents del territori van exposar les capacitats de Manresa i el Bages com a font de desenvolupament de talent, així com a pol d’atracció de professionals que s’hagin format en d’altres entorns. A la taula rodona hi van participar l’economista Mar Reguant, el director executiu d’Avinent, Albert Giralt, l’investigador i professor de la UPC Manresa, Toni Dorado i l’emprenedor Aleix Revilla.
A la taula s’hi van debatre qüestions d’especial rellevància, com quin era el talent que buscava cadascun d’ells en el personal amb qui havia de treballar. Giralt va ser clar:«Necessitem gent espavilada i amb una mica de criteri, a partir d’aquí ja podem anar treballant amb cadascun d’ells». Una afirmació que va arrencar una rialla de tot l’auditori, però que van corroborar els seus companys. «Cada vegada necessitem perfils més híbrids, que tinguin un bon coneixement de la tecnologia i que els permeti apropar-ho a les necessitats de l’ecosistema» ho definia Revilla, que és el fundador de l’startup de programari StreamMedic.
Però el més important: Hi ha talent a Manresa? «És difícil de trobar talent de proximitat, però si el busques el trobes» va sentenciar el director executiu d’Avinent. «La nostra universitat està entre les 100 millors del món en enginyeria, i malgrat tenir un campus allunyat de Barcelona, això ens crea reptes, però també ens dona oportunitats» apuntava Dorado. Una d’aquestes, assenyala Reguant, és que «com que és impossible competir amb els grans sous que ofereixen als EUA, opto per portar gent propera, perquè amb els mateixos recursos tinc un equip més gran, i sobretot més divertit».
L’altre dels temes que van debatre els experts va ser les oportunitats que ofereix un entorn com el de Manresa o el Bages per captar talent exterior, així com les que oferiria tenir una bona connexió amb Barcelona: «Tenir bones vies de comunicació és imprescindible, perquè també necessitem talent de fora», exposava Dorado. «Qui volgués viure a Barcelona ho podria fer, però d’aquesta manera, Manresa seria encara un pol d’atracció més important» va finalitzar Reguant.
