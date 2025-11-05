Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'alcalde de Manresa visitarà el barri dels Comtals dilluns vinent

Es tracta de la iniciativa 'L'alcalde als barris' per conèixer de primera mà les inquietuds i necessitats de la ciutadania

Marc Aloy, al mig, durant la visita que va fer al barri de Valldaura

Marc Aloy, al mig, durant la visita que va fer al barri de Valldaura / AJM

REGIÓ7

Manresa

El proper dilluns 10 de novembre l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. i el regidor d’Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto Orozco, seran al barri dels Comtals, en el marc de la iniciativa ‘L’alcalde als barris’, que l’ha dut per diversos barris de la ciutat. La voluntat és visitar-los tots.

L'estada de l’alcalde començarà a les 4 de la tarda. Després de visitar diferents espais del barri i alguns dels seus veïns i veïnes, a les 2/4 de 6 de la tarda hi haurà una trobada oberta amb els veïns dels Comtals al local de l’Associació de Veïns i Veïnes, al carrer del Cascall, 16.

‘L’alcalde als barris’ és una iniciativa que segons el govern de Manresa permet un contacte més directe del màxim representant municipal amb la ciutadania per conèixer la seva realitat de primera mà i recollir propostes de millora provinents de les persones del barri.

Aquesta serà la vuitena visita de ‘L’alcalde als barris’. Aloy va iniciar les visites als barris el febrer del 2014 . Des de llavors ha estat a la Font dels Capellans, la carretera de Santpedor, el Xup, Plaça Catalunya, Balconada, el Poble Nou i Valldaura.

