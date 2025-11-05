Manresa encara amb optimisme el repte d’atraure i desenvolupar talent
La jornada de reflexió impulsada pel col·lectiu 3 Ct va reunir ahir, a la Plana de l’Om, una desena d’experts per considerar les properes passes que ha de prendre la ciutat
La vuitena edició de la jornada de reflexió que organitza el col·lectiu 3Ct a Manresa van servir per a definir un petit full de ruta sobre com ha d’evolucionar la ciutat per aconseguir retenir tot aquell talent que genera i per captar aquell amb interès a venir-hi. Una jornada de ponències i taules rodones que va comptar amb la participació de l’economista surienca Mar Reguant i la del músic manresà Natxo Tarrés. Tots dos van resseguir alguns dels capítols de la seva vida on l’amor, les ganes de créixer o el teixit associatiu van fer possible que explotessin tot el seu talent.
En tots dos casos, podríem estar d’acord que part del talent que els ha fet destacar els venia als gens, però amb això sol no n’hi ha prou. Mar Reguant va completar els seus estudis d’economia mediambiental al prestigiós Massachusetts Institute of Technology (MIT), i malgrat que «l’ambient que es viu als Estats Units fa pensar que mai no en podràs marxar» ho va acabar fent. No a la primera, ni a la segona, va ser a la tercera, empentada per «l’Administració Trump, la covid i la meva família».
I és que aquest darrer factor és, segons l’economista surienca, «un motor que s’ha de tenir molt en compte» si el que es pretén és precisament atraure talent que, com en el seu cas, havia marxat. «La majoria dels investigadors que formen part del meu equip al CSIC som de fora de Catalunya, i les institucions se sorprenen quan ens visiten» explicava orgullosa, «que quin és el secret? Doncs busca’ls una parella catalana» es va respondre a ella mateixa mentre se li escapava el riure i arrencava una rialla de l’auditori.
«Aquí estic molt bé, perquè sento que la meva feina té un impacte real, a sobre tinc la possibilitat de pensar en català». Dues circumstàncies que poden semblar menors, però que també són diferencials. Ho és tant que, quan va anar a viure a Tolosa de Llenguadoc, «una altra ciutat petita que sap com retenir talent», el primer que van fer va ser «demanar-me el telèfon de la meva germana perquè em sentís lligada amb el territori i a prop de la família».
Al seu torn, Natxo Tarrés va voler destacar la importància que a Manresa encara s’hi puguin desenvolupar talents com el seu, «ecosistemes molt fràgils que vivim als marges i que moltes vegades no encaixem a la via tradicional». En aquest sentit, el membre de Gossos va explicar que el grup va fer les primeres passes gràcies a ocupar juntament amb altres grups un espai al Pare Algué «que servia per teixir vincles». Tarrés també va reivindicar Manresa i el Bages, com «una terra que potser no té massa de res», però que precisament per estar en un punt mitjà, «sempre ens genera la sensació de voler tornar a casa».
