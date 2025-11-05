Què voldries fer abans de morir? Pots anar-ho a escriure a un nou mural a Manresa
L'activitat que s'ha celebrat a l'exterior de la Fàbrica Nova s'emmarca en la segona edició del festival Vida al Final de la Vida
La iniciativa encoratja a la ciutadania a reflexionar i escriure a un mural compartit què volen fer abans de morir
"Aprendre, créixer i fer créixer", "sentir que he viscut amb autenticitat", "gaudir el màxim de la vida" o "ser conscient del gran regal que és la vida". Aquestes són algunes de les reflexions més profundes que una quinzena de ciutadans de Manresa han deixat inscrit a una de les parets del perímetre de la Fàbrica Nova que fa cantonada amb la Via de Sant Ignasi i la carretera del Pont de Vilomara. Altres, en canvi, han optat per missatges que celebren el dia a dia, com "veure orques en llibertat", "sortir a una peli" o "fer un viatge".
Aquesta és, sense cap mena de dubte, un dels factors diferenciadors del projecte: que interpel·la a tota la ciutadania, sense establir cap mena de restricció, encoratjant a fer volar la imaginació. La iniciativa inaugurada aquesta tarda s'emmarca en el programa d'actes del festival Vida al Final de la Vida, que pretén normalitzar el fet de parlar obertament de la mort. En aquest sentit, la regidora de Presidència i Drets socials i persones grans, Mariona Homs, s'ha mostrat molt satisfeta per la tasca que estan desenvolupant totes les entitats de la ciutat que s'han sumat a la iniciativa.
La segona tinent d'alcalde, a més, ha volgut valorar de manera positiva el fet que "iniciatives com aquesta ens recorden que som finits, i ens permet reflexionar sobre tot allò que tenim, però també tots aquells assumptes que encara ens queden per fer". Homs va ser la primera a agafar una de les barres de guix per deixar inscrit a la paret què és allò que volia fer abans de morir.
Una iniciativa "per viure millor"
D'entre els assistents a la inauguració del mural Before I die, hi havia Josep Corrons, representant del patronat de Sant Andreu Salut, Lekshmy Parameswaran i László Herczeg, de l'organització del festival Vida al Final de la Vida a Barcelona, així com membres del Centre Ocupacional de l'Art de Viure d'Ampans o de l'Escola d'Art de Manresa. Aquests dos darrers centres han estat els encarregats de decorar el mural perquè tot aquell que hi passi per davant s'animi a escriure-hi.
Parameswaran ha volgut agrair la implicació de la ciutat per l'organització de diferents actes en el marc del festival, i també ha volgut recordar que "l'any passat el certamen es va centrar a sensibilitzar la ciutadania, però que enguany fa un pas més, i pretén encoratjar la gent a actuar". La representant del festival ha tancat l'acte recordant que "és important reflexionar sobre la mort amb l'objectiu de poder viure millor".
A Manresa, diverses institucions i entitats, com l'ICS, Althaia, Sant Andreu Salut, Capalafí, Recer, el Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central, el festival Clam i l'Espai de Suport Mémora Manresa, han organitzat fins al 14 de desembre una dotzena d'activitats al voltant de la mort digna amb l'objectiu de trencar els tabús que s'hi vinculen.
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Cándida Jiménez, pensionista, sobre la jubilació anticipada: 'Em van penalitzar de per vida, com una cadena perpètua