Manresa uneix art i solidaritat per lluitar contra el càncer
L'exposició s'inaugurarà el dia 14 i la subhasta es portarà a terme el 28, al Casino
L’Associació Contra el Càncer a Manresa organitza, del 14 al 28 de novembre de 2025, la seva 48a Exposició – Subhasta de Pintures al Centre Cultural el Casino, Espai 7 (Passeig Pere III, 27). L’exposició es podrà visitar de dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h.
La inauguració tindrà lloc el 14 de novembre a les 19.00 h i comptarà amb la presència de l’Alcalde de Manresa, els pintors participants i altres personalitats rellevants de la ciutat. La presidenta de la Seu Local, Xus Pérez, convidarà els assistents a descobrir les obres i a participar en aquesta iniciativa solidària.
Els visitants podran apreciar una selecció de pintures cedides de manera generosa pels seus autors, que seran adjudicades en la subhasta final el 28 de novembre a les 19.00 h. Els fons recaptats es destinaran íntegrament a la recerca en càncer i a programes d’ajuda directa per a pacients i famílies afectades, contribuint a millorar la seva qualitat de vida.
Aquesta exposició és una oportunitat per unir art i solidaritat, fent possible que la creativitat dels artistes es transformi en ajuda concreta per a aquells que més ho necessiten. L’Associació Contra el Càncer de Barcelona convida la ciutadania a visitar l’exposició, gaudir de les obres i sumar-se a aquesta causa que toca de prop a moltes famílies.
Sobre l'Associació Contra el Càncer
L'Associació Contra el Càncer és l'entitat de referència en la lluita contra el càncer des de fa 72 anys. Dedica els seus esforços a mostrar la realitat del càncer a Espanya, detectar àrees de millora i posar en marxa un procés de transformació social que permeti corregir-les per a obtenir un abordatge del càncer integral i multidisciplinari. En el seu ADN està ser al costat de les persones pel que el seu treball també s'orienta a ajudar-les a prevenir el càncer; estar amb elles i les seves famílies durant tot el procés de la malaltia, si li ho diagnostiquen; i millorar el seu futur amb l'impuls a la recerca oncològica. En aquest sentit, a través de la seva Fundación Científica, l'Associació aglutina la demanda social de recerca contra el càncer, finançant per concurs públic programes de recerca científica oncològica de qualitat. Avui dia, és l'entitat social i privada que més fons destina a investigar el càncer: 143 milions d'euros en 750 projectes, en els quals participen més de 2.300 investigadors.
L'Associació integra a pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen units per a prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades i finançar projectes de recerca oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer.
Estructurada en 52 Seus Provincials, i present a més de 2.000 localitats, compta amb més de 35.000 persones voluntàries, més de 728.000 socis i 1.261 professionals.
Durant el 2024, l'Associació Contra el Càncer ha atès a més de 136.000 persones amb els seus serveis d'atenció professionalitzada.
