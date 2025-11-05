La PAHC demana a l’Ajuntament de Manresa que expropiï dos blocs d’habitatges
Un és al Passatge Tudela, on sis famílies corren el perill que les desallotgin, i un altre a la plaça Europa
Els dos van ser ocupats per la Plataforma el 2021 i el 2023, respectivament
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, la PAHC Bages, ha demanat a l’Ajuntament de Manresa que expropiï dos blocs ocupats des de fa temps per la plataforma. Es tracta del bloc 8 de Passatge Tudela, al barri plaça Catalunya i el bloc 9 de la plaça Europa. El primer és propietat del fons voltor Cerberus, que ha iniciat judicialment els processos de desnonament. Aquest dimecres al migdia se n’ha aturat un. El segon és de la Sareb.
Una seixantena de membres de la PAHC s’han concentrat aquest dimecres al migdia davant l’edifici d’habitatge del Passatge Tudela per aturar un desnonament. El de la família de la Yuli formada per ella mateixa, el seu marit i la filla de 7 anys. El bloc el va ocupar la PAHC el 2021. Un cartell a l’entrada del bloc reclamava «Solucions per la Yuli». Serveis Socials de l’Ajuntament va emetre un informe de vulnerabilitat.
Abderrahman Latrac, de la Plataforma, recorda que feia més de 10 anys que estava buit i abandonat. «Era un niu de rates i de deixalles que fins i tot havia provocat les queixes dels veïns». Relata que «ens van trobar algunes famílies en situació vulnerable i sense sostre, i vam decidir recuperar-lo». Va ser al final de la manifestació de l’1 de maig quan es va ocupar. Les mateixes famílies es van encarregar d’arreglar i condicionar els pisos, que estaven sense acabats. Actualment, acull sis famílies amb nou infants que reclamen un lloguer social.
Comprar el bloc d'habitatges
Segons Latrac, l’edifici costaria uns 450.000 euros, un preu que considera que l’Ajuntament podria assumir. «Si desallotgen aquesta gent i ha de buscar allotjament li sortirà molt més car», reflexiona Latrac. A més a més, Manresa disposaria de més pisos públics i socials «no només per les famílies que hi ha, sinó per altres persones». Per això reclamen a l’Ajuntament que expropiï, que compri l’edifici o bé que el gestioni.
Així mateix, la PAHC posa en dubte que es pugui desallotjar uns pisos inacabats, que mai havien estat habitats i que són considerats com finca rústica.
l mateix cas es dona al bloc número 9 de la PAHC, el de l’entorn de la plaça Europa. En aquest cas el propietari és la Sareb, l’anomenat a dolent que es va fer càrrec dels actius tòxics generats per la crisi de la bombolla immobiliària. Es va ocupar el 2023. És l'últim que es va fer seu la Plataforma. Hi viuen vuit famílies. Tant en un cas com en l’altre, Latrac afirma que «no som ocupes, sinó famílies que necessiten un sostre».
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Cándida Jiménez, pensionista, sobre la jubilació anticipada: 'Em van penalitzar de per vida, com una cadena perpètua