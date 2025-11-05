El personal educatiu es prepara a Manresa per a una onada de mobilitzacions
Representants sindicals i docents es van trobar a l'Institut Lacetània per impulsar un cicle unitari de protestes
Representants sindicals volem impulsar un cicle unitari de mobilitzacions per defensar l'educació i aconseguir millores laborals per a tot el personal educatiu de la Generalitat. A Manresa es van trobar a l'Institut Lacetània per impulsar un cicle unitari de protestes.
Segons ha explicat Lídia Blanch, delegada sindical docent d'Ustec a la CatCentral, exigeixen a la Generalitat l’obertura immediata d’una negociació real per a la millora de les condicions laborals.
En un comunicat s'afirma que l’educació catalana fa anys que es troba en una situació complicada a causa de la manca crònica de finançament i de polítiques que n’han suposat una degradació. "Se segueix incomplint la LEC pel que fa a inversió (som lluny del 6% del PIB que marca la mateixa llei), però sí que han desplegat els decrets que han generat pèrdua de democràcia als centres, manca d’estabilitat de les plantilles, l’abús d’interinitat i provisionalitat, canvis curriculars constants sense consens, alhora que patim tancaments sistemàtics de grups a la pública i rebem atacs judicials a l’escola en català", afirma.
A la cua de l'Estat
En aquest context, els i les professionals de l’educació "hem vist també empitjorades les nostres condicions de treball, que són les condicions en què el nostre alumnat aprèn. Cada cop manca personal educatiu a més especialitats. Hem perdut sistemàticament poder adquisitiu des del 2009 (som a la cua de l’Estat en retribucions). La càrrega de feina i la burocràcia continuen en augment. El decret d’educació inclusiva no ha anat acompanyat dels recursos necessaris".
Així que després d’un cicle marcat pels processos d’estabilització i la reversió de retallades, "entenem que cal fer una passa endavant i situar noves fites en les millores de les nostres condicions laborals". Per això situen com a objectius recuperar el poder adquisitiu perdut i millorar els salaris de tot el personal del Departament d'Educació; alleugerir la sobrecàrrega de treball amb recursos per atendre l'alumnat: abaixar ràtios i ampliar plantilles de tot el personal educatiu; reduir la burocràcia i eliminar les tasques innecessàries; garantir la democràcia als centres i derogar els decrets de plantilles, autonomia i direccions, i establir uns currículums negociats i consensuats amb el personal docent.
Per tal de fer possibles aquestes millores criden al conjunt de treballadors i treballadores de l’educació pública a impulsar assemblees de centre i a participar de les que es convoquin en l'àmbit territorial per debatre i decidir de la manera més àmplia possible quines reivindicacions cal prioritzar i quines mobilitzacions, incloent-hi vagues sostingudes, cal dur a terme per assolir-les.
Així mateix, convoquen una manifestació unitària el 15 de novembre a les 12 h a Pl. Urquinaona que acabarà amb una concentració a Pl. Sant Jaume.
