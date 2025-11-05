Referents de la indústria cultural a Manresa: «En el panorama de les arts és molt complicat professionalitzar-se»
Natxo Tarrés, Laia Giralt i Pablo Testa Grosbaum van parlar ahir a un taula rodona de la jornada 3 Ct, sobre les dificultats que encara presenta la ciutat
En la darrera de les taules rodones que es va celebrar durant la jornada d’ahir a l’auditori de la Plana de l’Om, tres referents de la indústria cultural de la ciutat de Manresa van compartir algunes de les principals mancances o dificultats que es van trobar en el seu procés de formació i professionalització. Hi van prendre part el cantant i membre de Gossos, Natxo Tarrés, la compositora i intèrpret de música tradicional, Laia Giralt, i el director de Manresa Teatre Musical i del Ballet Clàssic Manresa, Pablo Testa Grosbaum.
En aquesta segona reunió de figures rellevants en el món de la cultura manresana, va quedar clar que en aquest cas encara hi ha molta feina a fer. «Quan em vaig voler formar per tocar el tible, no ho vaig poder fer a la meva ciutat, ni tan sols a la comarca, vaig haver d’anar fins a Olesa de Montserrat. Així és impossible que es desenvolupi talent» expressava Giralt per encetar el debat. Al seu torn, el membre de Gossos manifestava que «el panorama de les arts és molt complicat en general», i que «encara ho és més si el que es vol és professionalitzar-se». Pablo Testa Grosbaum va cloure la primera ronda exposant que «hi ha un gran contrast entre les empreses i la indústria cultural. En altres llocs es veu la cultura com un gran negoci, però aquí això no passa, són entitats o associacions, i això és un problema d’arrel que tenim a Manresa, però que està present a tot el país».
Un argument que una mica més endavant va recuperar la compositora i intèrpret de música tradicional:«cal que com a societat comencem a trencar amb l’estigma que la cultura popular és gratuïta. Els músics també hem de menjar i pagar el lloguer, a les cobles i orquestres som professionals i això comporta unes hores d’estudi i assaig que s’han de pagar». El director d’MTM i el Ballet Clàssic Manresa va exposar també una mancança general que té un efecte molt negatiu quan el que s’intenta és retenir el talent: «A tot l’Estat no hi ha una companyia estable de Ballet, si algú destaca només tenim l’opció de deixar-los volar, com ha estat el cas del Jan Buxaderas o la Gina Gonfaus, en els musicals».
Els tres ponents van coincidir en el fet que «a Manresa hi falta un espai de trobada amb diferents mentors i persones que t’obren noves portes, i que poden fer canviar el rumb d’alguna carrera».
