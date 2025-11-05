Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un senglar atropellat de matinada obliga a tallar la C-25, a Manresa

L'animal, que travessava la calçada amb tres cries, ha mort a causa de l'atropellament

Un senglar, en una imatge d'arxiu

Un senglar, en una imatge d'arxiu / Ferran Nadeu

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

La topada d'una furgoneta amb un senglar ha obligat a tallar la C-25 en sentit oest, a l'altura de Manresa, la matinada d'aquest dimecres. L'incident ha tingut lloc pels volts de les 5.15 h, quan el vehicle ha atropellat l'animal que travessava la via amb les seves tres cries. A conseqüència, s'ha hagut d'interrompre la circulació en el sentit oest de la marxa, en direcció Lleida, i s'hi han generat retencions.

El senglar, com han confirmat fonts del Servei Català de Trànsit, ha mort a causa de l'atropellament. Desorientades, les tres cries han quedat a la via fins que una patrulla dels Mossos d'Esquadra les ha foragitat. Un cop han abandonat la carretera, s'ha restablert la normalitat a la carretera.

Després de l'accident, el conductor de la furgoneta ha continuat circulant, com detallen fonts dels Mossos.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents