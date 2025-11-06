Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
A la primavera estarà el projecte executiu aprovat i l'inici de les obres se situa a finals del 2026 o principis del 2027
Dia d'anuncis importants. L'Ajuntament de Manresa i el Bàsquet Manresa han presentat la proposta per ampliar, modernitzar i adaptar el pavelló del Nou Congost, amb una inversió coral de l'Estat, la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament que sumarà entre 18 i 20 milions d'euros.
A la primavera estarà el projecte executiu del despatx d'arquitectura Barceló Balanzó aprovat i l'inici de les obres se situa a finals del 2026 o principis del 2027.
Tal com han explicat l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el president del Bàsquet Manresa, Josep Maria Herms, i el regidor d'Esports i Salut, Anjo Valentí, es preveu una ampliació de la superfície del 45%, passant dels 8.000 m2 actuals a 11.500 m2, cosa que permetrà un increment de l'aforament de 1.500 persones. Unes localitats que es guanyaran fent unes noves graderies als dos fons, rere les cistelles, que actualment només tenen graderia inferior.
El futur pavelló tindrà una nova façana que canviarà radicalment la seva imatge. En conjunt, l'equipament deixarà de presentar un aspecte bunqueritzat per mostrar-se obert i, en bona part, transparent.
La planta baixa serà molt més oberta i tindrà relació directa amb l'exterior, de tal manera que serveis com la botiga i el restaurant amb terrassa puguin funcionar de manera autònoma del pavelló. A la dreta hi haurà espai de botiga i cafeteria. A la parta esquerra es preveu sala de premsa amb accés des de l'exterior, també hi haurà un nou gimnàs amb més espais per a àrbitres i jugadors, aquests comptaran amb una zona d'aigua.
Anell perimetral de circulació
Pel que fa a la primera planta s'eliminen tots els espais de les oficines actuals per tal de crear un anell perimetral de circulació. En aquell anell s'hi incorporen dos paquets més de serveis, es reubiquen les zones de bar i es faran noves barres a la banda de la façana principal.
Finalment, a la planta tercera hi haurà un nou accés a la llotja i espais d'oficines i periodistes. Per tal de complir amb les normatives d'evacuació i accessibilitat es construiran dos nuclis verticals de comunicació a banda i banda de la façana principal, amb escales d'emergència i ascensors.
Peticions incorporades
El projecte presentat incorpora totes les demandes del club i de l'Ajuntament, així ho han reconegut tant els representants municipals com el mateix club. S'ha detallat l'increment d'aforament en 1.500 espectadors més, la reubicació dels vestidors principals i la remodelació dels secundaris, la creació d'una zona d'aigua i fisioteràpia al vestidor local, la millora dels banys i del bar de la primera planta, l'actualització completa de la maquinària de climatització, la substitució de l'enllumenat per un sistema LED, la renovació del paviment i el parquet de la pista, la incorporació de noves grades retràctils, un sistema d'enfosquiment dels lluernaris, la instal·lació d'un videomarcador central i la incorporació al projecte i execució de l'enginyeria audiovisual.
