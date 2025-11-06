Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada

Cap persona ha resultat ferida a causa de l'incident, que ha fet caure dos envans i ha trencat una finestra

El carrer Josep Guitard de Manresa, en una imatge d'arxiu

El carrer Josep Guitard de Manresa, en una imatge d'arxiu / GSV

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Nit complicada per als veïns d'un bloc de pisos del carrer Josep Guitard de Manresa. Una deflagració a l'habitació d'un pis ha fet caure dos envans i ha trencat una finestra aquesta matinada. A més a més, ha cremat un matalàs i una cadira plena d'estris. En produir-se l'incident, molts veïns del bloc, de quatre plantes, s'han autoevacuat al carrer. Sortosament, s'ha saldat sense ferits.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís per l'incident a les 00.34 h. En arribar al lloc dels fets, el foc s'havia apagat i tampoc quedava ningú a l'interior del pis on s'ha produït la deflagració. Han remullat i revisat els pisos, per descartar afectacions. Finalment, han determinat que no ha provocat danys en l'estructura.

