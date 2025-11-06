Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
Cap persona ha resultat ferida a causa de l'incident, que ha fet caure dos envans i ha trencat una finestra
Nit complicada per als veïns d'un bloc de pisos del carrer Josep Guitard de Manresa. Una deflagració a l'habitació d'un pis ha fet caure dos envans i ha trencat una finestra aquesta matinada. A més a més, ha cremat un matalàs i una cadira plena d'estris. En produir-se l'incident, molts veïns del bloc, de quatre plantes, s'han autoevacuat al carrer. Sortosament, s'ha saldat sense ferits.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís per l'incident a les 00.34 h. En arribar al lloc dels fets, el foc s'havia apagat i tampoc quedava ningú a l'interior del pis on s'ha produït la deflagració. Han remullat i revisat els pisos, per descartar afectacions. Finalment, han determinat que no ha provocat danys en l'estructura.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'
- Mor l'artista manresà Ferran Costa, als 71 anys
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»