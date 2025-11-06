Desallotjats i sense llum: una incidència en un cable de baixa tensió afecta veïns del barri de la Mion de Manresa
La nit d'aquest dimecres, un miler de clients van perdre el servei elèctric durant els tres minuts que van trigar les tasques de reparació de la línia, però una vintena no el van recuperar fins sis hores més tard
Una incidència en un cable de baixa tensió va obligar a desallotjar una trentena de persones i va deixar sense llum diversos habitatges del barri de la Mion de Manresa, el vespre d'aquest dimecres. El problema es va originar pels volts de les 8 hores d'ahir, quan un centre de transformació ubicat al número 56 del carrer Pirineu va començar a fumejar, espurnejar i fer espetecs. A conseqüència, els Bombers van desallotjar alguns veïns de la zona i els tècnics d'Endesa van desconnectar la línia per garantir la seguretat, una intervenció que deixar sense llum un miler de clients. Una vintena d'habitatges no van recuperar el servei fins sis hores més tard.
Com manifesten fonts d'Endesa, els operaris van arribar a lloc pels volts d'1/4 de 9 del vespre. De seguida, van desconnectar la línia durant tres minuts per fer les tasques pertinents a la instal·lació. Va ser en aquest moment quan 1.000 clients del carrer Pirineu, del de Collbaix i entorn van quedar sense llum. Un cop restablert, la majoria van tornar a tenir electricitat; tret de 24 habitatges, que van anar recuperant el servei fins abans de les 2 de la matinada. Des de llavors, el problema va quedar resolt.
El transformador de la llum, com assegura la mateixa font, no va resultar afectat a causa d'aquest incident. El fum i les espurnes que treia el centre de transformació eren provocades pel cable de baixa tensió que va generar el problema. Com han constatat els Bombers, cap persona ni bé material va resultar afectat.
«És un problema molt habitual»
L'associació de veïns del sector manifesta que les incidències en aquest punt de la ciutat són «molt habituals». De fet, a principis d'any, en només dues setmanes van tenir lloc fins a cinc fallides de la llum al carrer Pirineu de Manresa, concretament, entre el 22 de gener i el 4 de febrer. Davant d'aquesta situació, demanen a Endesa «que renovi la instal·lació», ja que l'actual la consideren «vella i antiquada».
A més, lamenten que aquests problemes acostumen a passar, sobretot, durant els mesos de més fred, quan el servei elèctric es fa més necessari. Davant d'aquesta situació, els veïns se senten «desprotegits» i demanen que l'Ajuntament de Manresa, a qui han presentat diverses instàncies, els doni «un cop de mà» perquè l'empresa distribuidora hi posi remei eficaç i definitiu. «No és normal que ens marxi la llum tan sovint», manifesten.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'
- Mor l'artista manresà Ferran Costa, als 71 anys