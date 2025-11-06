La Fàbrica Nova de Manresa a vista de dron
La històrica nau industrial es prepara per renéixer després d'un any d'obres
Fa just un any que es van iniciar les obres de rehabilitació i consolidació de la històrica nau industrial de la Fàbrica Nova de Manresa. Durant tot aquest temps ha experimentat un profund canvi que les pròximes setmanes encara es podrà apreciar més.
D’entrada s’està acabant d’enllestir la nova coberta, on ja s’estan restituint les 52.000 teules que es van treure mesos enrere per impermeabilitzar i aïllar la teulada. Les encavallades del sostre han rejovenit amb tractaments contra les impureses i el rovell. Es pot contemplar, també, tot un tram de façana ja completament restaurada i sense bastides. És la que dona a la Via de Sant Ignasi, on a més a més ja s’instal·len les finestres. A causa de la gran quantitat d’obertures que té la nau, les finestres s'emporten 1,5 dels 10 milions que costa la rehabilitació de l’edifici.
Pràcticament, també ha finalitzat la restauració de la façana i la torre principal, la que està encarada a la carretera del Pont de Vilomara. Ara els treballs de rehabilitació es concentren a la no tan visible façana est, la del parc de Sant Ignasi.
Les obres haurien d’acabar, si no hi ha problemes de subministraments, el febrer vinent. Llavors tocarà anar pels interiors: dissenyar què i com s’omplen els més de 20.000 metres quadrats que tindrà el futur pol de coneixement que impulsen l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya.
