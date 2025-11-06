L'alcalde de Manresa entre 2011 i 2020 Valentí Junyent dona els beneficis del seu llibre a malalts d’Alzheimer
Va escriure "Liderar per servir" per explicar la seva vivència de 9 anys de batlle i després com a primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda i de Presidència
Qui fou alcalde de Manresa, Valenti Junyent, va fer donació dels beneficis de la publicació del seu llibre "Liderar per servir. Crònica de 12 anys en el govern de la ciutat de Manresa" a l’Associació de Familiars d’Alzheimer del Bages, Berguedà i Moianès. Valentí Junyent va ser batlle de Manresa en el període 2011-2020.
Ho va fer en el transcurs de l’acte “ Alzheimer a l’hora del cafè” que mensualment organitza l’entitat al cafè Miami i que en aquesta ocasió va tenir com a convidada a Bea Bosch Capdevila pneuropsicòloga (manresana) de la unitat d’Alzheimer de la Fundació Recerca del Clínic de Barcelona i on, davant d’un nombrós públic, va exposar la situació actual dels avenços clínics i mèdics sobre l’Alzheimer.
Biografia política
"Liderar per a servir. Crònica de 12 anys en el govern de la ciutat de Manresa" és el títol del llibre que relata la biografia política de Valentí Junyent. Primer com a alcalde de la ciutat entre els anys 2011, quan va encapçalar la llista de la candidatura de Convergència i Unió (CiU) i el 2020. I després com a primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda i de Presidència al govern de Manresa fins al maig del 2023, quan va protagonitzar la seva darrera intervenció pública en un plenari municipal.
